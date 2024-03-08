США присоединились к Международной коалиции по возвращению украинских детей: детали

Соединенные Штаты Америки официально объявили, что присоединились к Международной коалиции, созданной для возвращения в Украину детей, незаконно депортированных Россией. Также эта коалиция государств создана, чтобы гарантировать, что все ответственные за это преступление получат наказание.

Соответствующее заявление в пятницу, 8 марта, было обнародовано на сайте Государственного департамента Штатов. Там также отметили, что Вашингтон подтверждает поддержку "Общей декларации о создании Международной коалиции за возвращение украинских детей", провозглашенной ранее Канадой и Украиной.

"Соединенные Штаты объявляют о присоединении в качестве государства-члена к Международной коалиции за возвращение украинских детей, чтобы поддержать безопасный возврат всех украинских детей, незаконно депортированных или принудительно перемещенных Россией, а также обеспечить ответственность причастных", – сказано в документе.

В совместной декларации стран-членов говорится, что международное гуманитарное право должно соблюдаться, в том числе, путем решения проблемы незаконной депортации и принудительного перемещения украинских детей Россией.

Отметим, что 2 февраля руководитель ОП Андрей Ермак и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли запустили работу Международной коалиции по возвращению украинских детей. Всего в коалиции вместе с США уже 29 стран.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский обратился к Международной платформе за увольнение незаконно удерживаемых РФ гражданских лиц и подчеркнул, что всех причастных к принудительной депортации украинцев нужно привлечь к ответственности. Отдельно должны ответить те, кто издевается над нашими пленными.

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