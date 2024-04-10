США продадут Украине оборудование для модернизации ЗРК Hawk на $138 млн: чем это поможет ВСУ

Соединенные Штаты продадут Украине оборудование для обслуживания и модернизации систем противовоздушной обороны Hawk на сумму 138 миллионов долларов. Это усилит защиту нашей страны от атак российских беспилотников и крылатых ракет.

Об этом во вторник, 9 апреля, сообщили в агентстве Reuters со ссылкой на официального представителя Государственного департамента США. Там напомнили, что Штаты начали поставлять Украине зенитные ракетные комплексы Hawk в 2022 году как модернизацию переносных ЗРК Stinger.

Несмотря на то, что Украина исчерпала многие источники американских средств, Киев получил грант в размере 300 миллионов долларов на внешнее военное финансирование в рамках недавно подписанного закона о ежегодных расходах на оборону. Эти грантовые средства будут использованы для оплаты оборудования, необходимого для проектирования и интеграции средств связи, а также для модернизации огневых подразделений Hawk.

США продадут Киеву компоненты для повторной сертификации ракет, инструменты, испытательное и вспомогательное оборудование, запасные части и т.д.

"Продажа потребует временной поездки в Европу примерно пяти государственных служащих США и 15 представителей подрядчиков для поддержки обучения и обслуживания", – говорится в сообщении.

Hawk – американский полумобильный зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия. Украина получила установки Фазы III (Phase III), которая была принята на вооружение в 1989 году и составляла основу системы ПВО США, пока не была окончательно снята с вооружения в 2002 году и не заменена ЗРК Patriot.

Дальность обнаружения целей радарами достигает 100 км, а система одновременного поражения целей на низкой высоте позволяет противодействовать групповым атакам путем одновременного перехвата нескольких целей низкого уровня.

Как сообщал OBOZ.UA, чтобы закрыть небо над Украиной полностью, хватит 25 систем противовоздушной обороны Patriot, по шесть-восемь батарей в каждом регионе. Так считает президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, партнеры Украины об этом знают.

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