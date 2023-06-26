США саботируют европейский консенсус по вступлению Украины в НАТО: что происходит

Приближение саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года уже вызывает ряд противоречивых заявлений европейских и западных лидеров о перспективах членства Украины в Альянсе. Разновекторные позиции политиков коллективного Запада являются неприятным маркером того, что на 16 месяце разрушительной войны в Европе они так и не смогли выработать совместного видения будущей безопасности континента и мира в целом.

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Великобритания готова поддержать ускоренное вступление Украины в НАТО

К примеру, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отметил, что Лондон "серьезно поддержит" идею того, чтобы Украина могла пройти упрощенную процедуру вступления в НАТО. В частности, для того чтобы Украина не была обязана проходить этап плана действий по членству для присоединения к Альянсу. При этом Украина фактически пропустит этот этап, который поставит нашу страну в одну категорию с Финляндией и Швецией. По словам Клеверли: "Я думаю, что позиция Соединенного Королевства была бы положительной, если бы мы отошли от плана действий по членству, признавая, что предложение как Швеции, так и Финляндии этого не требовало, и украинцы продемонстрировали свою приверженность реформированию армии для требования членства в НАТО из-за их действий в поле боя".

Франция также поддерживает скорейшее присоединение Украины к НАТО.

Не менее оптимистично выглядит и позиция Франции, наверняка решившей поддержать членство Украины в Североатлантическом Альянсе по образцу Польши и стран Балтии, отказавшись от более осторожной позиции для усиления давления на Россию. По информации французской печати, на заседании Совета обороны Франции 12 июня рассматривалась возможность вступления Украины в НАТО "как самостоятельная гарантия безопасности". "Это могло бы удержать Россию от продолжения войны или, в случае завершения конфликта, предотвратить любую дальнейшую агрессию". По утверждениям французских дипломатов, "Позиция Франции по членству Украины в НАТО сейчас ближе к позиции Польши, чем Германии".

Кроме того, в Париже считают, что перспективы членства Украины в НАТО могут одновременно убедить украинского президента Владимира Зеленского начать переговоры с Россией о постепенном прекращении военных действий.

В то же время, позицию Германии относительно быстрого вступления Украины в НАТО озвучил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, "Мы должны трезво взглянуть на текущую ситуацию. Вступление не может состояться во время войны". В то время он подчеркнул, что ведется работа над долгосрочными гарантиями безопасности и поддержки Украины". "Наша цель – это устойчивая военная поддержка Украины, в том числе современным западным оружием, и укрепление экономической устойчивости Украины во время ее защиты от российской агрессии".

Позиция США остается слабым звеном единства Запада

Однако любые разногласия среди европейских лидеров нивелируются откровенно осторожной и даже слабой позицией президента США Джо Байдена. 17 июня он заявил, что Вашингтон не будет упрощать процесс вступления Украины в альянс, для этого нужно соответствовать общим условиям вступления. "Это не происходит автоматически", заявил глава Белого дома, отметив, что Украина многое сделала для демонстрации своих военных возможностей.

Похоже, именно деструктивная позиция США в очередной раз за полтора года будет нивелировать украинские достижения в ужасной и кровавой войне. Прямо говоря, окончательно создается впечатление, что президент Байден откровенно боится России. Иначе объяснить отказ Вашингтона в предоставлении Украине ракет ATACMS, кассетных боеприпасов, современных БПЛА и других важных видов вооружений невозможно. Поставки современных танков и БМП США начали только после ответных шагов со стороны европейских стран, а решение по предоставлению самолетов F-16 так и остается до конца нерешенным. При этом из огромных запасов танков Белый дом выделяет лишь 31 "Abrams", полтора десятка пусковых ЗРК "Patriot" за более чем 1100 единиц на вооружении армии США, а предоставление самолетов в случае разрешения вообще возложено на европейские страны. Фактически своевременное решение этих потребностей ВСУ могло уже привести к значительным потерям российской армии и приблизить освобождение оккупированных территорий Украины. К этому можно добавить негласный запрет на удары по военным объектам на территории России, что не дает силам обороны Украины адекватно противостоять ракетным атакам, накоплению военного потенциала у границ и наращиванию объемов военной промышленности РФ.

Перспективы Украины в НАТО саботируются президентом Байденом

Следовательно, можно констатировать, что американский президент очень преувеличивает российскую угрозу и легко поддается военно-политическому блефу со стороны Кремля. Стоит напомнить, что Вашингтон до сих пор не осудил массовый террористический акт, которым был подрыв россиянами Каховской ГЭС, а также не продемонстрировал адекватных шагов по размещению российского ядерного оружия на территории Республики Беларусь, не говоря уже о препятствовании продолжительным поставкам иранского оружия в Россию. Поэтому, похоже, администрация Байдена будет всячески препятствовать вступлению Украины в НАТО, надеясь, что это будет способствовать окончанию войны. Между тем, и европейские политики, и даже влиятельный американский государственный деятель Генри Киссинджер прямо указывают, что именно членство Украины в НАТО остановит не только Россию от агрессии, но и Украину от дальнейших попыток отвоевать Крым.

https://www.obozrevatel.com/rus/politics-news/teza-kissindzhera-pro-nato-i-ukrainu-tsikava-dumka-yaka-bagato-pro-scho-govorit.htm

Следует напомнить, что главной геополитической целью Путина в войне в Украине является недопущение расширения НАТО, о чем свидетельствовал его ультиматум Альянса в декабре 2021 года о необходимости отступить на границы 1997 года. Поэтому при любых территориальных результатах войны именно вступление Украины в НАТО и будет настоящей победой нашего государства и залогом мира и безопасности в Европе на долгие годы. К сожалению, позиция США и лично президента Байдена пока далека от понимания этих довольно простых аксиом…