США способны 'погасить' Россию. Может ли война закончиться в 2026 году? Интервью с Мельником

Есть ли перспектива окончания войны в 2026 году? Наиболее реалистичным является прекращение огня по линии соприкосновения, однако это будет лишь деэскалация, а не полноценное завершение войны. Однако, ситуация может измениться, если Украина на поле боя убедительно продемонстрирует бесперспективность дальнейшего наступления оккупационной армии. Это станет сигналом не только для Москвы, но и для США и Китая. К тому же Вашингтон имеет все рычаги для того, чтобы "погасить" экономику РФ очень быстро.

Сейчас российская экономика продолжает двигаться по нисходящему пути, проблемы нарастают, но момент, когда они заставят Кремль прекратить войну, предсказать невозможно. Что касается ситуации с человеческим ресурсом страны-агрессора, то она также сложная. Регионы уже не могут выплачивать обещанные бонусы, тюремный контингент исчерпан, а потенциальные наемники все чаще осознают смертельные риски участия в войне. Однако говорить, что в России заканчиваются люди, рано, ведь у Кремля по-прежнему остается инструмент мобилизации.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– Вопрос относительно дальнейшего развития войны. Некоторые эксперты говорили, что нынешняя активность рашистов – это последний рывок, дальше будет проседание и с людьми, и с техникой, и с экономикой. Согласны ли вы с такими оценками? Кстати, в этом контексте глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к 2027 году Евросоюз полностью откажется от российского ископаемого топлива. Известно также о том, что Россия активно ищет наемников по всему миру.

– Если мы говорим о тенденциях, которые наблюдаются в России, то я могу согласиться с тем, что российская экономика движется по нисходящему пути. Действительно там нарастают экономические проблемы. При этом вряд ли кто-то может четко спрогнозировать момент, когда проблемы достигнут того уровня, что Путину придется прекращать войну. Есть разные прогнозы - полгода, год, два. Поэтому рассчитывать на то, что через полгода российскую экономику ждет коллапс, было бы слишком опасно. Да, за этим надо наблюдать, но рассчитывать на этот фактор нельзя.

Что касается российского человеческого ресурса, то действительно там серьезные проблемы. Потому что регионы уже не имеют денег платить те миллионные бонусы, в тюрьмах тоже подгребли ресурс. Многие из тех россиян, кто размышлял о том, чтобы быстренько заработать деньги и вернуться миллионером сейчас все чаще из первых уст получают информацию, что перспектива вернуться за две недели в черном мешке значительно выше, чем за месяц или два с миллионами. Но также было бы наивно и опасно говорить о том, что в России заканчиваются люди.

Последние решения об изменениях в использовании так называемого российского резерва – это один из первых шагов подготовки к очередной мобилизации. И в определенный момент эти чаши весов, где Путин оценивает возможные риски внутриполитической дестабилизации и поражения в войне, могут перевесить в пользу того, что он снова объявит мобилизацию. Так, как это было в 2022 году. Россия сейчас способна в очень короткий срок поставить в строй 100, 200, 300 тысяч.

Путин на это пойдет, потому что для него риск потери в войне значительно выше, чем риск какого-то потенциального сопротивления или беспорядков. За последние 1-2 года росгвардия, по сути, получила ресурсы, соизмеримые с ресурсами российской армии. Итак, репрессивный аппарат в России настолько мощный, что все эти беспорядки они могут погасить. По крайней мере, Кремль уверен, что они могут.

Поэтому, подытоживая – да, Россия имеет серьезные проблемы с ресурсами – финансовыми, экономическими, производственными, человеческими, - но делать расчет на то, что Россия или Путин в какой-то момент добровольно закончит войну, было бы слишком наивно и опасно.

– Какие признаки, в частности, определенные заявления высшего руководства страны-агрессора, были бы определенным сигналом того, что дела в России действительно плохи? Мы видим, что риторика Кремля абсолютно неизменна. Какие маркеры будут указывать на то, что история уже движется к завершению?

– Если Украина на поле боя показывает России, что дальнейшие попытки захватить Донецкую область, остальную Украину, левобережье бесперспективны и делает это убедительно, это первый очень мощный аргумент для России, и не только для России, но и для других двух игроков, которые за этим очень внимательно наблюдают. Два игрока – это очевидно Соединенные Штаты и Китай.

С Китаем ситуация сложная и, как мы понимаем, он смотрит на то, что выгодно ему. Если в какой-то момент Китай поймет, что дальше поддерживать Россию бесперспективно, тогда все могут Путину без каких-то громких заявлений объяснить, что пора, "друг Владимир", заканчивать.

И третий фактор, который можно поставить на первое место, это Соединенные Штаты. Сейчас вроде бы США и Трамп лично начали делать правильные вещи, в конце концов способ взаимодействия изменился от пряников или моркови к кнуту, Трамп начал применять силовые средства. Те санкции, которые он ввел, действительно болезненны для России. И тот испуг, тот неожиданный вояж Дмитриева в Штаты является признаком этого.

Это был правильный сигнал. Но дальше должен быть следующий шаг. Потому что, как говорят эксперты, Соединенные Штаты имеют в запасе мощные инструменты. Например, отключить российский банковский сектор, взять на себя риски эскалации. Оставим в стороне ядерную эскалацию, будем говорить о чисто обычной эскалации. Это действительно могло бы погасить российскую экономику не за полгода, как обещает Трамп – это имело бы эффект буквально сразу после объявления этих санкций.

Итак, это ключевые факторы, о которых я сказал, – опять же оставляя в стороне Китай, который действует по своим собственным расчетам, - Соединенные Штаты и Украина. Если в конце концов все усилия объединить, тогда можно рассчитывать на быстрый и выгодный для Украины результат.

– Видите ли вы хоть какую-то перспективу того, что война завершится в следующем 2026 году? С каким результатом, на каких позициях или линиях разграничения может завершиться война, если мы говорим именно о таком временном промежутке?

– Здесь надо разграничить эти вещи. Первое, о чем можно говорить более реалистично – это прекращение огня по сегодняшней линии соприкосновения. Но это не прекращение войны и тем более не решение конфликта, это просто деэскалация. Но это по крайней мере наиболее реалистичный сценарий. Шансы реализации этого сценария, я думаю, не нулевые.

Многое будет зависеть от позиций Соединенных Штатов. Если Трамп снова не качнется в другую сторону, тогда, я думаю, что реально в 2026 году ожидать прекращения огня. На какое время, трудно сказать, но это не будет ни прекращением войны, ни тем более урегулированием конфликта.