США уже готовы помочь Украине атаковать Крым, не опасаясь эскалации – The New York Times

После года полномасштабного вторжения РФ США наконец-то проявили готовность помочь Киеву атаковать оккупированный Крым, который Россия использует в качестве базы для нанесения сокрушительных ударов по сухопутной Украине. При этом страхи по эскалации уже почти полностью погасли.

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Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на нескольких американских чиновников, предоставивших информацию на условиях анонимности.

Издание отмечает, что, несмотря на то, что Соединенные Штаты в течение многих лет признавали Крым украинским, после вторжения России в Украину администрация Байдена придерживалась жесткой линии, отказываясь предоставить Киеву необходимое оружие для атаки на полуостров. Теперь эта линия начинает смягчаться.

После нескольких месяцев обсуждений с украинскими официальными лицами администрация Байдена наконец-то начинает признавать, что Киеву может понадобиться сила, чтобы нанести удар по Крыму, на котором Путин оборудовал военные базы и стянул туда десятки тысяч российских войск.

Смена позиции произошла, поскольку в США поверили, что если украинская армия сможет показать России, что она потеряла контроль над Крымом, это усилит позицию Киева на любых предстоящих переговорах с РФ. Кроме того, по словам официальных лиц США и экспертов, опасения относительно того, что Кремль в ответ применит тактическое ядерное оружие, погасли, хотя они и предупреждают, что риск остается.

В ходе войны Соединенные Штаты и их союзники по НАТО постепенно ослабляли "наручники", которые они сами себе одели, переходя от поставок Украине Javelin и Stinger к передовым ракетным системам, ПВО Patriot, боевым бронированным машинам и даже некоторым западным танкам.

Сейчас администрация Байдена рассматривает, что было бы одним из самых смелых шагов помочь Украине атаковать полуостров, который президент Владимир Путин считает неотделимой частью своего стремления восстановить "прошлую российскую славу".

Американские официальные лица обсуждают со своими украинскими коллегами использование американского оружия, от ракетных систем HIMARS до боевых машин Bradley, чтобы уничтожить контроль Путина над мостом, функционирующим как важный путь поставки вооружения, соединяя Крым с Россией.

Решив предоставить Bradley Украине, администрация Байдена приблизилась к тому, чтобы предоставить Киеву и то, о чем он умолял Соединенные Штаты месяцами: прямую американскую помощь для наступления, включая ракеты, которыми можно наносить удары по Крыму, отметило издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины смогут получить американские боевые машины пехоты Bradley в ближайшие недели. По соображениям безопасности точное время прибытия БМП в Украину не будет сообщаться.

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