США все еще не готовы снять ограничения на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь РФ – Госдеп

Соединенные Штаты Америки "не готовы" снять ограничения для Украины на удары западным дальнобойным вооружением по военным целям на территории России. Президент Штатов Джо Байден и премьер Британии Кир Стармер не смогли согласовать общую позицию.

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Об этом сказал спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге в понедельник, 16 сентября. По его словам, Вашингтон продолжает работать с украинскими партнерами над вопросом наилучшей поддержки, включая предоставление средств и разведывательной помощи.

"Сегодня у меня нет никаких заявлений об изменениях в нашей политике. Мы можем продолжать взаимодействие с нашими украинскими партнерами относительно того, как наилучшим образом поддержать их, чтобы быть уверенными, что они выиграют эту войну", – подчеркнул Миллер.

Однако представитель Госдепа подчеркнул, что официальных изменений по поводу изменений в политике использования западных дальнобойных ракет нет.

13 сентября Кир Стармер прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Лидеры обсудили, позволить ли Украине наносить дальние удары по России с помощью ракет Storm Shadow, управляемых навигационными данными США. Решения они так и не приняли.

Позднее издание Bloomberg сообщило, что британский премьер собирается в Рим, чтобы заручиться поддержкой главы Совета министров Италии Джорджии Мелони в вопросе о разрешении Украине бить ракетами Storm Shadow по России.

Ранее The Times сообщало, что США позволят ВСУ совершать дальнобойные удары по территории России только с помощью британских ракет Storm Shadow и французских Scalp, поскольку Лондон и Париж поддерживают такой подход. Однако использование американских ракет ATACMS останется запрещенным, поскольку Вашингтон опасается возможной эскалации конфликта.

Напомним, 11 сентября в Киев приезжали с визитом руководитель Госдепа США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лемми для участия в саммите Крымской платформы. По данным СМИ, во время встречи с президентом Владимиром Зеленским оба дипломата якобы должны были передать Украине разрешение на применение западного оружия для ударов по России.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден отверг угрозы российского диктатора Владимира Путина, пригрозившего НАТО войной в случае разрешения союзников на дальнобойные удары Украины по целям в РФ. Американский лидер сказал, что не думает об этом.

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