США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $175 млн: будет включать снаряды с обедненным ураном

В среду, 6 сентября, Министерство обороны США объявило о дополнительном пакете военной помощи для Украины на сумму 175 миллионов долларов. Среди прочего в него войдут снаряды с обедненным ураном и другие виды боеприпасов.

Видео дня

Об этом сообщили на сайте Пентагона. Там отметили, что этот пакет безопасности включает дополнительное оборудование ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое вооружение (включая снаряды с обедненным ураном для танков Abrams) и другие средства, которые помогут Украине противостоять захватнической войне, которую развязала Россия.

Что получит Украина от США:

– Оборудование для обеспечения систем ПВО Украины;

– Дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;

– Артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

– 81-мм минометные системы и снаряды;

– 120-мм боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams;

– Противотанковые управляемые ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

– Противотанковые системы Javelin и AT-4;

– Более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;

– Тактические аэронавигационные системы;

– Тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;

– Взрывные боеприпасы для уничтожения препятствий;

– Запчасти, средства для технического обслуживания и другое полевое оборудование.

Это уже шестой транш военной помощи Украине, выделенный администрацией президента США Джо Байдена из запасов Министерства обороны для наших Вооруженных сил с августа 2021 года.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей в поле боя и долгосрочных потребностей в сфере безопасности", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, США впервые отправят в Украину бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран. Их будут запускать из американских танков Abrams, которые, по данным СМИ, должны быть доставлены в нашу страну в ближайшие недели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!