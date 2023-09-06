США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $175 млн: будет включать снаряды с обедненным ураном
В среду, 6 сентября, Министерство обороны США объявило о дополнительном пакете военной помощи для Украины на сумму 175 миллионов долларов. Среди прочего в него войдут снаряды с обедненным ураном и другие виды боеприпасов.
Об этом сообщили на сайте Пентагона. Там отметили, что этот пакет безопасности включает дополнительное оборудование ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое вооружение (включая снаряды с обедненным ураном для танков Abrams) и другие средства, которые помогут Украине противостоять захватнической войне, которую развязала Россия.
Что получит Украина от США:
– Оборудование для обеспечения систем ПВО Украины;
– Дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
– Артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
– 81-мм минометные системы и снаряды;
– 120-мм боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams;
– Противотанковые управляемые ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
– Противотанковые системы Javelin и AT-4;
– Более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
– Тактические аэронавигационные системы;
– Тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;
– Взрывные боеприпасы для уничтожения препятствий;
– Запчасти, средства для технического обслуживания и другое полевое оборудование.
Это уже шестой транш военной помощи Украине, выделенный администрацией президента США Джо Байдена из запасов Министерства обороны для наших Вооруженных сил с августа 2021 года.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей в поле боя и долгосрочных потребностей в сфере безопасности", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, США впервые отправят в Украину бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран. Их будут запускать из американских танков Abrams, которые, по данным СМИ, должны быть доставлены в нашу страну в ближайшие недели.
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