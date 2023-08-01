США заключили соглашение с Болгарией и Южной Кореей о поставках Украине боеприпасов: в FT раскрыли подробности

Администрация президента США Джо Байдена планирует увеличить поставки критически важных боеприпасов для Украины. С этой целью Соединенные Штаты заключили соглашение с Болгарией и Южной Кореей по поставке 155 мм боеприпасов для Украины.

Видео дня

Также о поставках боеприпасов ведутся переговоры с Японией. Об этом сообщает Financial Times.

Как сообщается, США активно работают над увеличением поставок важнейших 155-мм боеприпасов для поддержки Украины в контрнаступлении против российских войск вдоль всей линии фронта. Усилия включают в себя поставки от международных партнеров в ближайшее время, а также планируется увеличить производство в США в течение двух последующих лет.

Официальные представители заявили, что США уже заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей по поставкам снарядов в Украину.

По информации американских чиновников, Украина сейчас производит до 8 тысяч артиллерийских выстрелов в день, что превышает производство США. Согласно сообщению издания, администрация Байдена уже несколько месяцев назад знала, что из-за высокой скорости использования боеприпасов в Украине могут возникнуть проблемы с поставками, и с момента начала контрнаступления увеличила усилия по транспортировке снарядов на линию фронта.

Кроме того, армия США строит дополнительные производственные линии, в частности, переоборудовает предприятия в Онтарио, Канаде и строит новые сборные линии в Техасе. Армейские официальные лица сообщают о возможности создания новых объектов для загрузки, сбора и упаковки 155-мм снарядов в Арканзасе, Айове и Канзасе.

Ранее сообщалось, что Германия обновила список военной помощи, которая была передана Украине. В частности, Вооруженным силам Украины среди другого оружия поступили десятки разведывательных дронов и самоходные зенитные установки Gepard.

Напомним, что согласно опросу, для Соединенных Штатов Америки важно, чтобы Украина вышла победительницей войны, начатой Россией. Такое мнение высказали три четверти опрошенных американцев, его разделяют как демократы (86%), так и республиканцы (71%).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!