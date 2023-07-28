Gepard, боеприпасы и дроны: Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Германия обновила список военной помощи, которая была передана Украине. В частности, Вооруженным силам Украины среди другого оружия поступили десятки разведывательных дронов и самоходные зенитные установки Gepard.

Об этом говорится в сообщении на сайте германского правительства. Отметим, что в предыдущем пакете помощи в Украину поступили танки Leopard 1А5.

Согласно данным немецких чиновников, Украина получила следующие составляющие нового пакета помощи:

10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206;

6 самоходных зенитных установок GEPARD и 15 тысяч боеприпасов к ним;

более двух с половиной тысяч дымовых артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun;

13 разведывательных дронов Vector;

восемь карет скорой помощи;

восемь стоматологических стерилизаторов.

Ранее сообщалось, что к 2027 году Германия предоставит Украине военную помощь на сумму около 17 миллиардов евро. Это означает, что ФРГ будет оказывать "самую большую поддержку, в том числе в военном отношении" среди партнеров Украины после Соединенных Штатов. По словам канцлера Олафа Шольца, после США Германия является страной, оказывающей наибольшую поддержку Украине – в частности, в военном плане.

Напомним, что в Германии снова призвали власти предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 км. Там считают, что эти ракеты помогли бы украинским силам прервать логистические цепи армии РФ и смогли бы оживить контрнаступление Украины.