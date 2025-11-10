ССО поразили нефтебазу 'Гвардейская' в оккупированном Крыму: чем она важна для оккупантов

В ночь на 10 ноября подразделения Сил специальных операций нанесли удар по нефтебазе "Гвардейская" в поселке Гвардейское Симферопольского района временно оккупированного Крыма. Беспилотники попали в насосную станцию на территории объекта.

Это уже третье успешное поражение этой нефтебазы за последний месяц. Об этом сообщила пресс-служба ССО.

"В ночь на 10 ноября подразделениями Сил специальных операций было нанесено успешное поражение нефтебазы "Гвардейская" (поселок Гвардейское, Симферопольский район, ВОТ Крым, Украина). Беспилотники ССО попали в насосную станцию на территории нефтебазы", – говорится в сообщении.

Нефтебаза "Гвардейская" является ключевым элементом топливно-логистической системы оккупационных властей на полуострове и играет важную роль в обеспечении военных объектов и транспорта противника.

Удар по насосной станции ограничивает возможности перекачки и распределения топлива на базе, что имеет тактическое значение для уменьшения логистической способности оккупационных сил.

"Силы специальных операций продолжают асимметричные действия с целью тотального обессиливания врага продолжать наступательные действия", – отметили украинские защитники.

Как сообщал OBOZ.UA, не менее 250 атак нанесли украинские военные по нефтебазам и нефтеперерабатывающим заводам, которые расположены как на территории России, так и во временно оккупированных областях Украины. 85% ударов оказались эффективными.

Также OBOZ.UA сообщал, что удары украинских сил по российским нефтеперерабатывающим заводам серьезно повлияли на экономику страны-агрессора. По словам главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, в результате более 160 точных атак за последние месяцы уровень нефтедобычи в России сократился на 90%.

