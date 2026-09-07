ССО уничтожили полевой артиллерийский склад противника в оккупированной Луганской области. Видео

В ночь на 7 сентября украинские Силы специальных операций нанесли удар по военному объекту российских войск на временно оккупированной территории Луганской области. После поражения склада на месте цели были зафиксированы мощные взрывы и возгорание.

Видео дня

Операцию провели бойцы подразделений Middle Strike. Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ.

Целью стал полевой артиллерийский склад российских войск, который был обустроен на территории бывшей птицефабрики в поселке Теплое.

Украинские военные отметили, что склад использовался для обеспечения подразделений 8-й общевойсковой армии ВС РФ.

Главные истории дня

Артиллерийские склады являются важной частью военной логистики, поскольку обеспечивают подразделения боеприпасами для ведения огня.

Недавно, в оккупированном Луганске ночью 5 июня слышалась работа ПВО и громкие взрывы. Предположительно, дроновый удар пришелся по нефтебазе, расположенной на южной окраине города.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские военные продолжают методично ликвидировать противника и его технику. На этот раз пилоты "Магура" показали, как ловко уничтожили российскую подделку турецкого "Байрактара".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!