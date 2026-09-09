Стал одноразовым такси для врага: ВСУ уничтожили брошенный российский танк FPV-дронами. Видео

Украинские защитники на Лиманском направлении зафиксировали "интересное и странное поведение противника", пытавшегося добраться до своих позиций. Это произошло в глубоком тылу в зоне ответственности 66-й ОМБр им. князя М. Хороброго – там захватчики пытались на танке добраться до позиций, но разбежались, бросив технику, едва увидев украинские беспилотники.

Видео дня

Танк "стал одноразовым такси" для россиян, отметили в 66 ОМБр. Военные показали видео, как это было.

Что произошло в тылу

"Особенно проявилась эта группа россиян, которая использовала танк в качестве одноразового средства передвижения. А потом просто бросила его для наших FPV и сбежала. Результат – спровоцированные соревнования за е-балы между нашими подразделениями", – лаконично прокомментировали событие в 66-й ОМБр.

О чем речь

"Е-баллы" – это официальная цифровая бонусная система материально-технического обеспечения Вооруженных Сил под названием "Армия дронов. Бонус". Основной принцип программы прост: подразделения получают баллы за подтверждённое уничтожение вражеской техники и живой силы, а затем обменивают их на новое вооружение – дроны, системы РЭБ, наземные роботизированные комплексы и т. д.

Главные истории дня

Программу инициировал бывший министр обороны Михаил Федоров, и по состоянию на 2026 год она стала ключевым инструментом прозрачной и быстрой поставки технологий на фронт без лишней бумажной бюрократии.

О ком речь

66-я отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Хороброго – механизированное соединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Мобилизованная еще в начале полномасштабного вторжения России, бригада участвует в сдерживании российской агрессии.

Подразделения 66 ОМБр принимали участие в Слобожанском контрнаступлении – именно силами этой бригады удалось освободить село Щуровое, а вместе с подразделениями других Сил обороны – город Лиман, Макеевку и Невское.

На данный момент бойцы 66-й отдельной механизированной бригады продолжают успешно выполнять боевые задачи на Лиманском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, зимой этого года 66-я ОМБр устроила россиянам на этом направлении настоящую "снежную ловушку".