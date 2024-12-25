Стали примером для следующих поколений: в ГУР почтили память разведчиков, которые первыми перенесли войну на территорию врага. Фото

Вечером Рождества, в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, почтили память героических разведчиков-диверсантов, которые первыми перенесли войну на территорию врага. Речь идет о Максиме "Непейпиве" Михайлове, Тарасе "Тарасии" Карпюке, Юрии "Святоше" Горовце и Богдане "Аполлоне" Лягове - воинах подразделения "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО. "Непьющее пиво. Тарасий. Святоша. Аполлон — память разведчиков, среди первых перенесших войну на территорию врага", – говорится в сообщении.

Эти патриоты и герои, ставшие символом борьбы за независимость Украины, оставили незабываемый след в истории нашего государства. Они были не только военными, но и образованными, творческими людьми, вооружившись мужеством и достоинством, стали примером для всех последующих поколений защитников.

"Их истории и вклад в общее дело борьбы за Украину останется указателем для всех последующих поколений защитников нашей свободы и государственности так же, как лозунг холодноярцев и воинов УПА стал ориентиром для Максима, Тараса, Богдана, Юрия и всех, кто воевал и продолжает уничтожать московитов - "Воля Украины или смерть", – отметили в ГУР.

25 декабря 2022, выполняя глубинный рейд на подконтрольной врагу территории, эта группа столкнулась с российскими войсками. Все четверо разведчиков, проявив невероятную отвагу, отказались сдаваться в плен и приняли последнее сражение. К сожалению, они погибли, но их подвиг не забыт.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 18 декабря российское полномасштабное вторжение оборвало жизнь 47-летнего защитника из Полтавской области Ивана Сытника. Воин погиб на передовой под вражеским артиллерийским обстрелом.

– На Купянском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Артур Кирилюк. Жизнь гранатометчика оборвалась 15 декабря.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!