'Сталинград отдыхает': Пригожин сравнил войну в Украине со Второй мировой и вспомнил о боях за Соледар. Видео

Главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин сравнил войну РФ против Украины со Второй мировой. Вербовщик зэков цинично заявил, что по сравнению с боями в Соледаре "Сталинград отдыхает".

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Преступник выдал это заявление перед толпой террористов, которые вернулись с боевых действий в Россию. Видео с Пригожиным опубликовали российские пропагандистские СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Вербовщик ЧВК "Вагнер" встретил своих наемников, вернувшихся с войны, и заявил, что их деды не участвовали в таких "замесах". Также он поблагодарил зэков за преступления, которые те совершали против Украины и попросил не применять против россиян то, что зэки делали на войне. Кроме того, Пригожин заявил террористам, что "теперь они не бывшие заключенные, а бойцы ЧВК "Вагнер".

"Вы прошли полгода тяжелейшей войны. Ни ваши деды, ни ваши прадеды, я думаю, в таких замесах не участвовали. Те, кто у нас был на Соледаре, знают, что Сталинград отдыхает. Поэтому вам спасибо. Родина и народ в долгу перед вами. Теперь вы не бывшие заключенные, а бойцы ЧВК "Вагнер", – заявил Пригожин.

Напомним, звезда основателя российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина начала закатываться в РФ спустя нескольких месяцев очевидного подъема после того, как он не смог выполнить обещания "захватить Бахмут" собственными силами.

Ранее сообщалось, что в Кремле идет жесткая борьба за власть и место возле российского диктатора Владимира Путина. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, которого называют "личным поваром" президента РФ, пытается усилить свои аппаратные позиции и показать себя победителем.

Как сообщал OBOZREVATEL, владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что у его наемников, воюющих против Украины, "постоянно пытаются украсть победу". По его словам, заслуги боевиков пытаются принизить, для чего в росСМИ постоянно рассказывают о присутствии на фронте других российских оккупантов, но только не "вагнеровцев".

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