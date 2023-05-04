'Стальной фронт' отправил украинским защитникам новую партию дронов

Украинские военные получили очередную партию из 11 мощных БПЛА. Беспилотники сразу начали выполнять боевые задания на самых горячих участках фронта. Их передала бойцам компания "Укртелеком", в рамках инициативы "Стальной фронт" бизнесмена Рината Ахметова.

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Все беспилотники, переданные "Укртелекомом", произведены в Украине.

"Помощь украинского бизнеса ВСУ очень важна, ведь именно вместе мы приближаем нашу победу над врагом", - сказал получавший технику представитель Вооруженных сил Украины.

"В 2022 году на нужды защитников Укртелеком направил 50 млн грн. И мы продолжаем системно помогать нашим защитникам, которые ежесекундно приближают победу и мирную жизнь в единой и свободной Украине", - говорит генеральный директор АО "Укртелеком" Юрий Курмаз. В рядах ВСУ защищают украинскую землю 350 сотрудников Укртелекома.

Как известно, "Стальной фронт" – это милитарная инициатива бизнесов Рината Ахметова. В общей сложности на военную и гуманитарную помощь Ринат Ахметов направил 5 млрд грн с начала полномасштабного вторжения России.