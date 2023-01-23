'Стальной фронт' передал пограничникам генераторы, дроны и тепловизоры

Пограничники, защищающие рубежи Украины на восточном направлении, получили очередную партию помощи – 30 генераторов, 40 дронов, 20 тепловизоров и 30 мощных пауэрбанков EcoFlow. Кроме того, бойцам передали 300 комплектов зимней формы, обуви и термобелья высочайшего качества и 100 тонн металлоконструкций для восстановления разрушенных постов. Помощь оказала компания Метинвест, в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", которую основал украинский бизнесмен Ринат Ахметов для помощи ВСУ.

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"Дроны – это наши глаза. Государственная пограничная служба очень эффективно уничтожает врага, даже по сравнению с другими ведомствами, входящими в сектор обороны страны. А дроны позволят нам делать это еще эффективнее", - прокомментировал помощь заместитель директора департамента, начальник управления вооружения и техники, полковник Александр Сибало.

Он также пояснил, что на "нуле" бойцы не могут использовать генераторы, как бензиновые, так и дизельные, потому что их шум открывает позиции. Но заряжать технику необходимо, поэтому пригодятся пауэрбанки большой емкости.

"Пауэрбанки большой емкости - это самая современная и самая удачная замена генераторам. Такая техника очень нам необходима, и мы благодарны за эту помощь. Уже сегодня она поедет на места ведения активных боевых действий", - отметил полковник.

По словам руководителя Проектного офиса Метинвест Александра Водовиза, компания системно оказывает помощь всем обращающимся подразделениям и передает технику и амуницию, выбирая для украинских бойцов самую качественную.

"В рамках "Стального Фронта" мы передали на несколько миллиардов гривен разных вещей для военных. Мы не выделяем отдельные подразделения, помогаем всем: и пограничникам, и СБУ, и ГУР, и войска ССО, и бригады ВСУ. Всем, кто к нам обращается , мы стараемся помогать. Не выбираем дешевую технику, не ищем каких-либо компромиссов, ведь если этот генератор перестанет работать на линии фронта – это жизнь наших ребят", - заметил Водовиз.

На днях компания Метинвест также передала дроны, генераторы и EcoFlow подразделениям ГУР, которые воюют по самым горячим направлениям украинского фронта – Бахмути и Соледари.

Как известно, "Стальной фронт" – это милитарная инициатива, в рамках которой компании Рината Ахметова оказывают помощь защитникам Украины. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний Ахметова достигла 4,3 млрд грн.