'Стальной фронт' передал украинским пограничникам 50 дронов и зимнюю форму

Украинские пограничники получили очередную партию техники – 50 современных дронов DJI Mavic 3, на сумму 6 миллионов гривен. Их передала бойцам Группа Метинвест, в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт". Также воинам было передано 100 комплектов зимней формы, ведь впереди еще два месяца зимы.

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Об этом сообщают на сайте компании.

Сейчас враг пытается создать напряжение по всей линии фронта, поэтому дроны необходимы как никогда: они ведут незаметную разведку, не подвергая опасности операторов, и помогают следить за передвижением личного состава, техники и тяжелого вооружения противников.

Передаваемые пограничникам дроны DJI Mavic 3 Fly More Combo – это оборудование в максимальной комплектации: с защитной сумкой, дополнительными лопастями и аккумуляторами. Их программное обеспечение лучше защищает от спуфинга (попыток обмануть GPS-приемник) и обнаружения пульта.

"По поручению Рината Ахметова Группа Метинвест присоединилась к "Стальному Фронту". В рамках этой инициативы мы поставляем военным все, что может приблизить победу и поддержать наших защитников. Бойцы ГНСУ в очередной раз получают помощь от компании. На этот раз мы передаем средства воздушной разведки - 50 современных DJI Mavic 3 Fly More Combo. Надеемся, что они будут хорошо следить за нашими границами", – отметил руководитель Проектного офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз.

"DJI Mavic 3 – наиболее нужная модель дронов на передовой. Они глаза армии в небе, и помогают обнаруживать и уничтожать врагов. А теплая форма – залог комфорта бойцов. Мы благодарим Метинвест за высокий уровень вовлеченности в обеспечение подразделений Государственной пограничной службы Украины и постоянную помощь с актуальными запросами", – отметил представитель ГНСУ Александр Себало.

Ранее Метинвест предоставил пограничникам помощи на 12 млн грн: тогда в ГНСУ поехали 40 дронов DJI Mavic 3 и Air 2, 20 тепловизоров, 30 мультизарядных станций EcoFlow, 30 шестикиловаттных генераторов, 300 комплектов зимней формы и термоодежды и 50. Дополнительно пограничникам передали 100 тонн металлоконструкций на восстановление постов.

Напомним, "Стальной фронт" – это милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова передали на передовую 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, более 1200 дронов и 1800 тепловизоров, дальномеров и камер , а также две тысячи раций. Кроме того, на фронт было направлено около 800 автомобилей и миллион литров горючего. Общая сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний достигла 4,3 млрд грн.