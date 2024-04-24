'Стальной фронт' построил более 80 км фортификаций на Донетчине и Запорожье

Милитарная инициатива "Стальной фронт" Рината Ахметова присоединилась к строительству уже 55 взводных опорных пунктов общей протяженностью более 80 км на Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях боевых действий. Строительство защитных фортификационных сооружений первой и второй линии обороны активизировалось в декабре 2023 года в координации с Министерством обороны Украины и взаимодействия с инженерными войсками.

В режиме 24/7 специалисты входящих в SCM компаний в рамках инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова работали над созданием фортификаций, которые станут дополнительной защитой для сотен тысяч горожан и украинских воинов в Донецкой и Запорожской областях. К строительству защитных сооружений привлечены около сотни специалистов компаний – водителей, операторов кранов и экскаваторов, а также до 25 единиц разнопрофильной спецтехники одновременно – экскаваторы, автокраны, крупногабаритные грузовики. Кроме привлечения техники и сотрудников, представители "Стального Фронта" проводили земляные работы, предоставляли строительные материалы, древесину, гидробарьер и другие материалы.

При создании взводных опорных пунктов активно использовались стальные "крыивки" – собственная разработка "Метинвеста" из волнистой стали, которая монтируется под землю и защищает от обстрелов. Всего весной на указанных участках фронта установили 43 мобильных стальных бункера.

"От первых дней полномасштабного вторжения "Стальной Фронт" Рината Ахметова приобщился к возведению фортификационных сооружений вблизи линии фронта. В прошлом году нам, "Метинвесту", пришлось активизировать работу, ведь враг не оставляет попыток прорвать украинскую оборону. "Стальной Фронт" считает нужным мобил на строительство фортификационных сооружений, которые помогут остановить агрессора и защитят жизнь сотен тысяч мирных жителей Донецкой и Запорожской областей. Мы стоим бок о бок с ВСУ, чтобы отстаивать свое право жить и работать на свободной украинской земле", – отметил операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко, принимавший активное участие в строительстве.

Возведение фортификаций будет продолжаться. Сейчас активные работы круглосуточно проводятся на Донецком направлении совместно с Донецкой областной военно-гражданской администрацией. А на Кураховском направлении – вместе с компанией ДТЭК.

Всего с начала полномасштабной войны предприятия SCM в рамках миллиардной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова направили в поддержку ВСУ и мирных жителей более 8 млрд грн и стали крупнейшими донорами Вооруженных сил Украины среди частных компаний в Украине.