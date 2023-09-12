Стальные мужчины на стальных машинах: в ВСУ показали воинов 4-й танковой бригады за работой. Фото

Украинские воины неустанно борются с российскими оккупантами на передовой. Для победы над страной-агрессором в развязанной ею войне задействованы все подразделения ВСУ. В том числе и 4-я отдельная танковая бригада имени гетмана Ивана Выговского.

Видео дня

В Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ показали работу этой бригады. Как указали в армии, победу над государством-террористом одерживают стальные мужчины на стальных машинах (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На кадрах показаны бойцы на поле боя и их помощники – танки. На разных участках фронта бронемашины в пыли уничтожают врага в лице войск РФ.

К слову, 4-я ОТБр сформирована из в/ч А7015. Это кадрированное формирование танковых войск в составе Сухопутных войск ВСУ. Бригада находится в составе Корпуса резерва.

Она создана после полномасштабного вторжения российских войск 8 марта 2022 в Черкассах.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники уничтожают российских оккупантов и их технику на передовой. Воины каждый день очищают нашу землю от захватчиков, используя при этом все возможные средства, в том числе и FPV-дроны. Доказательством тому является работа бойцов 30-й ОМБр им. Константина Острожского. Соответствующим видео поделился командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

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