Стало известно, когда состоится следующая встреча в формате 'Рамштайн'

Новая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится уже на этой неделе. Она запланирована на 26 апреля.

Об этом сказала министерша обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен. Дату встречи она сообщила перед общим заседанием глав МИД и МО государств Европейского союза в Люксембурге 22 апреля.

"Это важная неделя, мы видели одобрение помощи Украине в Палате представителей США в эти выходные, у нас была встреча Альянса в пятницу, имеем эту встречу сегодня, а в конце недели у нас встреча "Рамштайн". Поэтому это важная неделя", – сказала Оллонгрен.

По словам главы Минобороны Нидерландов, российский диктатор Владимир Путин можно остановить в Украине. Но для этого нужно предоставлять ВСУ оружие и боеприпасы, а также финансово поддерживать противостоящую агрессору страну.

Оллонгрен подчеркнула, что в этом процессе необходимо участвовать всем, поэтому сейчас все страны должны активизировать свои усилия по помощи Украины.

"Нам нужны действия, но иногда, чтобы добиться действий, нужно поговорить, но именно это мы и намерены предпринять", – добавила министерша обороны Нидерландов.

Напомним, предыдущее, юбилейное (уже 20-е) заседание Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии прошло 19 марта. Встреча проходила по приглашению министра обороны США Ллойда Остина.

На этой встрече обсуждались срочные нужды Сил обороны в оружии, а также анонсировали новые пакеты помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, страны-участницы Контактной группы по обороне Украины за два года собрали уже 88 млрд долларов для военной поддержки Киева. Сейчас страны "Рамштайна" сосредотачиваются на двух направлениях: краткосрочной помощи - обеспечить немедленные потребности ВСУ на поле боя и на долгосрочной перспективе.

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