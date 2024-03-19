Страны 'Рамштайна' уже собрали для Украины $88 млрд: Остин рассказал о двух ключевых направлениях помощи

Страны-участницы Контактной группы по обороне Украины за два года собрали уже 88 млрд долларов для военной поддержки Киева. Сейчас страны "Рамштайна" сосредотачиваются на двух направлениях: краткосрочной помощи – обеспечить немедленные потребности ВСУ на поле боя, и на долгосрочной перспективе.

Об этом заявил 19 марта министр обороны США Ллойд Остин по итогам заседания Контактной группы на авиабазе Рамштайн в Германии. Он отметил, что США должны активизироваться по помощи Украине.

"На протяжении почти двух лет эта Контактная группа выделила более $88 млрд в помощь Украине в сфере безопасности", – сказал Остин.

При этом глава Пентагона отметил, что наибольшие усилия приложили 15 союзников США, выделяющих Украине больше помощи, чем Соединенные Штаты в расчете на собственный ВВП.

"Наши союзники и партнеры продолжают активизироваться, Соединенные Штаты также должны сделать это", – подчеркнул Ллойд Остин.

По словам министра обороны США, Контактная группа продолжает сосредотачиваться на двух направлениях – краткосрочной и долгосрочной помощи Украине.

"Во-первых, мы работаем вместе, чтобы обеспечить немедленную поддержку украинских войск, а во-вторых, мы упорно работаем с руководством Украины, чтобы спланировать долгосрочную оборону и сдерживание", – сказал Остин.

Работа над долгосрочной перспективой состоит в том, чтобы помочь Украине создать надежную боевую мощь на будущее, основываясь на усилиях Коалиций способностей, пояснил глава Пентагона.

"Коалиции способностей помогут и позволят друзьям Украины координировать общую поддержку на протяжении многих лет. Они создают последовательный, оперативный и устойчивый подход к безопасности Украины в будущем", – отметил Остин.

Он сообщил, что во вторник провел первое заседание руководящей группы Коалиций способностей, которое "придало единство в усилиях и целях восьми коалиций стран в поддержку Украины". Во время нынешней встречи в формате "Рамштайн" был достигнут прогресс и скоординированы дальнейшие действия, отметил Остин.

Глава Пентагона поблагодарил за совместную работу представителей Дании, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии и Польши.

"Они активизировались, чтобы возглавить Коалиции способностей и привлечь ресурсы и персонал для выполнения этой критически важной задачи. Их лидерство является свидетельством единства и решительности встречи "Рамштайн" сегодня", – подчеркнул министр обороны США.

Глава Пентагона также подчеркнул, что поддержка Украины имеет решающее значение для Соединенных Штатов, ведь когда США инвестируют в безопасность Украины, они инвестируют в собственную безопасность.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 19 марта, на авиабазе Рамштайн в Германии состоялось очередное заседание Контактной группы по обороне Украины. Встреча прошла по приглашению министра обороны США Ллойда Остина. В преддверии "Рамштайна-20" Остин заявил, что коалиция сосредоточится на неотложных потребностях Украины на поле боя.

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