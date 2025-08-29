Стало известно о втором погибшем моряке в результате поражения врагом корабля ВМС ВСУ

В устье Дуная продолжаются поисково-спасательные работы на месте поражения одного из кораблей Военно-морских сил ВСУ накануне. В результате российской атаки количество жертв возросло до двух.

Об этом сообщил представитель ВМС ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в пятницу, 29 августа. По его словам, большинство экипажа находится в безопасности еще с 28 августа.

"К сожалению, мы имеем уже второго погибшего. Продолжаются поисково-спасательные работы. Конечно, мы обязательно найдем всех наших пропавших, их несколько. Так же несколько военнослужащих получили ранения, но большинство экипажа преимущественно находится еще со вчерашнего дня в безопасности", – сказал Плетенчук.

Спикер не опроверг, но и не подтвердил информацию российских СМИ о том, что в результате атаки корабль затонул. При этом сейчас продолжается спасение жизней.

"Пока не могу подтвердить эту информацию. Сейчас продолжаются действия, связанные со спасением жизни, поэтому подробностей больше никаких мы предоставить не можем", – пояснил он.

Также Плетенчук прокомментировал применение российскими военными морских дронов. По его словам, такое вооружение у врага было еще до начала полномасштабной войны и они неоднократно пытались его применять.

Что предшествовало

28 августа Плетенчук сообщил, что войска РФ морскими дронами поразили один из кораблей ВМС ВСУ, который находился в устье Дуная. Сначала было известно об одном погибшем члене экипажа, еще несколько человек получили ранения.

Утром того же дня в Минобороны РФ объявили о поражении разведывательного корабля ВМС Украины "Симферополь". Там заявили, что удар был осуществлен "с применением быстроходного безэкипажного катера в устье Дуная", а корабль якобы затонул.

Что известно о корабле "Симферополь"

Средний разведывательный корабль "Симферополь" проекта "Лагуна" ВМС ВСУ, специализирующийся на радиоэлектронной разведке. Его спустили на воду 23 апреля 2019 года, а в состав Военно-морских сил Украины он вошел в 2021 году.

В октябре 2019 года "Симферополь" в сухом доке завершил переход по Днепру из Киева в Херсон и прибыл в Одессу. Впоследствии корабль дооборудовали на предприятии "Судоверфь Украины", а 30 января 2020 года он впервые самостоятельно вышел в море на ходовые испытания.

Длина корабля составляет около 55 метров, а водоизмещение – 1220 тонн. Технические характеристики судна "Симферополь" предусматривают 29 членов экипажа.

