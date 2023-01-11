Стало известно, сколько защитников "Азовстали" до сих пор находится в российском плену

По состоянию на 11 января в российском плену до сих пор находится около 2 тыс. защитников "Азовстали". От Красного Креста не удается получить информацию о состоянии их здоровья.

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Россияне удерживают в плену как мужчин, так и женщин. Но точное их количество не публикуют, поскольку это может как-то в будущем повлиять, сообщила представитель Ассоциации семей защитников "Азовстали" Галина Клемпоуз в эфире "Эспрессо" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"В плену находятся около 2 тыс. защитников "Азовстали" – женщины и мужчины", – уточнила она.

Клемпоуз добавила, что недавно домой вернулись восемь защитников Мариуполя, некоторые из них – с "Азовстали". Что касается тех, кто еще остается в плену, – организация "Красный Крест" пока не может предоставить информацию о состоянии их здоровья.

"Сколько бы раз мы ни обращались о местонахождении, о посещениях наших военнопленных, наших родных, потому что это все индивидуально... Они не посещали места содержания, они не могут рассказать нам о состоянии здоровья", – отметила представитель Ассоциации.

Напомним: защитница "Азовстали", кинолог Алина Панина, освобожденная из российского плена во время обмена 17 октября 2022 года, уже приступила к службе в одном из пограничных подразделений Волынского отряда. На службу она вернулась с новым четвероногим напарником.

Женщина пробыла в плену пять месяцев. Теперь она с нетерпением ждет возвращения из плена своего мужа, тоже пограничника.

Украина в рамках масштабного обмена пленными 31 декабря Украина вернула домой 140 своих защитников и защитниц. Среди освобожденных героев – парамедик с "Азовстали" Асан Исенаджиев. Этот крымский татарин с первого дня полномасштабного вторжения помогал побратимам в Мариуполе, а фотография его окровавленных рук после изнурительных многочасовых попыток спасти жизни раненых защитников с "Азовстали" облетела мир.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По состоянию на 30 декабря 2022 года в плену страны-агрессора России находились около 3,4 тыс. украинских военнослужащих. Еще 15 тыс. человек считались пропавшими без вести.

– Более двух месяцев назад из российского плена освободили медика с "Азовстали" Викторию Обидину. В канун Рождества она наконец встретилась с дочерью Алисой, с которой ее в мае разлучили оккупанты.

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