'Стало страшно': россияне пожаловались на 'ужас и тревожность' из-за атак дронов на РФ и заговорили о мире. Видео

Из-за атак беспилотников среди жителей страны-агрессора России растет чувство тревоги и страха. Часть граждан начинает открыто говорить о необходимости мира.

Видео дня

В опросе одного из медиа рядовые россияне жалуются, что угроза, которая раньше казалась далекой, теперь стала реальной и вызывает страх. Люди говорят, что нынешние события кажутся более угрожающими, чем раньше.

Некоторые из опрошенных отмечают, что готовы согласиться на любые условия, лишь бы наступил мир и появилось "мирное небо над головой". Однако они ставят вопрос о возможных условиях такого мира.

Также они критикуют систему оповещения: по словам местных жителей, во время атак МЧС не сообщали об опасности, не объявлялись тревоги или чрезвычайное положение.

"МЧС никак не оповестило, да, не было никаких sms. Даже когда холодно, прилетает 300 сообщений, что "Боже, не замерзните, бедные!" Но при этом, когда у нас в центре города, происходят вот такие вещи, зачем это знать?", – поделилась россиянка.

Отдельные жители России указывают на снижение чувства безопасности и непонимание реакции власти. Жители отдаленных регионов, в частности Екатеринбурга, отмечают, что не ожидали подобного развития событий в своих городах.

"Екатеринбург достаточно далеко расположен, я не думал, что здесь что-то подобное будет происходить. Да, мы ходили, посмотрели на последствия вот этого удара беспилотника и смешанные очень чувства, это чувство такой тревожности, повышенного ужаса, какой-то даже нереальности происходящего", – пожаловался россиянин.

Напомним, в российском Туапсе (Краснодарский край) после ударов беспилотников возник масштабный экологический кризис. Местные жители жалуются на "нефтяной дождь", токсичный смог и черные пятна на улицах и в лужах.

Также OBOZ.UA сообщал, в армии РФ усиливаются проблемы со снабжением и связью. Оккупанты жалуются на острую нехватку боеприпасов для некоторых типов вооружений, они говорят о "снарядном голоде".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!