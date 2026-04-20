В армии РФ усиливаются проблемы: оккупанты жалуются на 'снарядный голод' и связь – 'Атэш'

В армии РФ усиливаются проблемы со снабжением и связью. Оккупанты жалуются на острую нехватку боеприпасов для некоторых типов вооружений, они говорят о "снарядном голоде".

Также большой проблемой остается плохая связь. Об этом сообщают в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

В "Атеш" отметили, что агенты движения фиксируют: российские оккупанты всё чаще обсуждают острую нехватку боеприпасов для отдельных типов артиллерии.

"Подразделения сталкиваются с так называемым "снарядным голодом", что напрямую сказывается на их возможностях вести огонь и удерживать позиции", – отмечено в сообщении.

Кроме того, не удается захватчикам также наладить нормальную связь на фронте.

"Используемые средства нестабильны и легко подавляются украинскими системами РЭБ. В результате подразделения теряют координацию, а управление на отдельных участках фактически разваливается", – говорят в "Атеш".

В движении утверждают, что упомянутые проблемы приобретают уже массовый характер.

"Эти проблемы активно обсуждаются самими военнослужащими и уже воспринимаются как системные. При этом ресурсы постепенно истощаются, а эффективность подразделений продолжает снижаться", – резюмировали в "Атеш".

