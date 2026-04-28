В Генштабе подтвердили повторное поражение НПЗ в Туапсе и рассказали об ударах по другим объектам врага

Силы обороны провели ряд удачных операций на территории России и ВОТ Украины. В результате повторно поражена нефтебаза в Туапсе Краснодарского края и радиолокационная станция в Крыму.

Кроме того, наши военные ударили по пункту управления БПЛА, командно-наблюдательным пунктам, складу материально-технических средств и по скоплению живой силы врага. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Поражен НПЗ "Туапсинский", РЛС радиотехнического батальона "Ай-Петри" и ряд других объектов российских оккупантов", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что в рамках мероприятий по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 28 апреля был повторно поражен нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский" в Краснодарском крае, который привлечен к обеспечению потребностей оккупационных войск РФ.

Зафиксировано попадание ударных беспилотников по объекту с последующим возгоранием, а масштабы нанесенного ущерба пока уточняются.

Кроме того, украинские военные нанесли удар по радиолокационной станции радиотехнического батальона "Ай-Петри" в районе населенного пункта Охотничье на временно оккупированном Крымском полуострове.

Отмечается, что за прошедшие сутки украинские подразделения нанесли успешные удары и по командно-наблюдательным пунктам противника в районах Молочанска, Стульневого, Коханого и Успеновки, а также по складу материально-технических средств вблизи Кирилловки Запорожской области.

Среди прочего, поражено скопление живой силы врага вблизи Большой Новоселки и Родинского в Донецкой области, в районе Старобогдановки в Запорожье и Овражков на временно оккупированной территории АР Крым.

Кроме того, украинские военные поразили пункт управления беспилотниками в окрестностях Голой Пристани на Херсонщине.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии российской федерации против Украины", – добавили в Генштабе.

Напомним, в ночь на вторник, 28 апреля, в российском Туапсе пожаловались на новую атаку БПЛА. Целями дронов снова стали нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. После ударов там вспыхнуло несколько пожаров.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение 24 апреля и в ночь на 25 апреля 2026 года подразделения Сил обороны нанесли очередные удары по важным объектам оккупантов на территории РФ и ВОТ Украины. В результате поражены склады, пункты управления и личный состав российских военных.

