Поражены склады, пункты управления и живая сила противника: в Генштабе доложили о новых ударах по врагу

Силы обороны нанесли очередные результативные удары по важным объектам оккупантов на территории РФ и ВОТ Украины. В результате поражены склады, пункты управления и личный состав российских военных.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ 25 апреля. Потери нанесенного ущерба уточняются.

Удачные операции украинских военных

Как стало известно, в течение 24 апреля и в ночь на 25 апреля 2026 года подразделения Сил обороны нанесли удары по складу боеприпасов противника в районе Белолуцкого на Луганщине, а также по складам материально-технического обеспечения в районах населенных пунктов Бойковское в Донецкой области, Нововасильевка и Гуляйполе в Запорожской области.

Кроме того, был поражен ряд командно-наблюдательных пунктов противника в районах Святотроицкого в Запорожье, Новопетриковки в Донецкой области, Лисичанска Луганской области и Теткино в Курской области РФ.

"Среди прочего поражены пункты управления БпЛА оккупантов в районах населенных пунктов Гуляйполе и Железнодорожное Запорожской области", – отметили в Генштабе.

Также, украинские военные нанесли удары по районам сосредоточения личного состава противника в районах Сопича (Сумская область), Солонцов (Луганская область), Родинского и Константиновки (Донецкая область), а также ряда других населенных пунктов.

Потери противника и объемы нанесенного ущерба пока уточняются.

"Силы обороны Украины продолжают принимать меры для снижения наступательного потенциала российских оккупантов и прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Генштабе подтвердили, что украинские военные поразили завод "Атлант Аэро" в Таганроге и сторожевой корабль врага в Севастополе.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 и в ночь на 22 апреля, в Крыму, наши бойцы поразили пункт управления движением военных кораблей. Среди атакованных целей также пункты управления БПЛА, командно-наблюдательные пункты и место сосредоточения живой силы врага.

