Дроны снова атаковали НПЗ в Туапсе: вспыхнули пожары. Фото и видео

В ночь на вторник, 28 апреля, в российском Туапсе (Краснодарский край) пожаловались на новую атаку БпЛА. Целями дронов снова стали нефтеперерабатывающий завод и морской терминал.

Видео дня

После ударов вспыхнуло несколько пожаров. Об угрозе атаки беспилотников сообщали местные власти, однако последствия они еще не комментировали.

Предварительно известно, что в Туапсе вспыхнули по меньшей мере четыре резервуара с нефтью или горючим.

Предварительно, атакован резервуарный парк, находящийся рядом с установкой ЭЛОУ-АВТ-12, считает OSINT-аналитик ASTRA.

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод – это предприятие в Краснодарском крае, эксплуатантом которого является ООО "РН-Туапсинский НПЗ". Завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть" – ООО "РН-Морской терминал Туапсе". Входит в состав нефтяной компании "Роснефть".

Ранее Украина уже атаковала объекты переработки и хранения нефти в Туапсе – 16 и 20 апреля. После повторного удара Туапсинский НПЗ остановил единственную установку переработки нефти мощностью 12 млн тонн в год. Только 24 апреля власти Краснодарского края сообщили, что полностью потушили пожар на территории морского терминала.

Как сообщал OBOZ.UA, Генеральный штаб ВСУ уточнил результаты поражения нефтеперерабатывающих объектов в российских городах Ярославль и Туапсе. Речь идет об ударах, нанесенных 20 и 26 апреля 2026 года, в результате которых зафиксировано повреждение оборудования и уничтожение резервуаров.

В частности, подтверждено уничтожение 24 и повреждение четырех резервуаров в результате поражения 20.04.2026 в районе нефтеперерабатывающего завода "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!