Уничтожено 24 резервуара и не только: стали известны уточненные последствия поражения НПЗ в Туапсе и Ярославле

Генеральный штаб ВСУ уточнил результаты поражения нефтеперерабатывающих объектов в российских городах Ярославль и Туапсе. Речь идет об ударах, нанесенных 20 и 26 апреля 2026 года, в результате которых зафиксировано повреждение оборудования и уничтожение резервуаров.

В сообщении, обнародованном в Telegram, Генеральный штаб ВСУ привел конкретные данные о последствиях ударов. В частности, там указано, что подтверждено повреждение установки вакуумной перегонки нефти в Ярославле, а также уничтожение и повреждение резервуаров в Туапсе.

"Кроме того, подтверждено уничтожение 24 и повреждение четырех резервуаров в результате поражения 20.04.2026 в районе нефтеперерабатывающего завода "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ. Силы обороны Украины продолжат принимать меры для полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" – говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на 26 апреля украинские беспилотники атаковали объект в Ярославле. Удар пришелся по нефтеперерабатывающему заводу, который, как отмечается, работает на обеспечение военных нужд.

После серии взрывов на территории предприятия вспыхнули пожары. Местные власти тогда не дали официальных комментариев, однако информацию о происшествии собирали, в частности, представители украинского Osint-сообщества.

Масштаб разрушений

Самые существенные потери зафиксированы в районе Туапсе. Там после удара 20 апреля уничтожено 24 резервуара, еще четыре получили повреждения. Речь идет об объектах, используемых для хранения нефтепродуктов.

Еще раньше, 16 апреля, в Туапсе возник пожар после двух ударов беспилотников по порту. Огонь охватил территорию нефтеперерабатывающего завода и продолжался несколько дней. Пожар удалось ликвидировать только через три дня.

Впоследствии, 19 апреля, в море зафиксировали нефтяное пятно. Уже 20 апреля после повторного удара объект снова загорелся и горел еще четыре дня.

В Ярославле же основной удар пришелся по технологическому оборудованию – установке вакуумной перегонки нефти. Это важный элемент производственного процесса, и его повреждение может повлиять на работу всего предприятия.

Ранее мы рассказывали, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе вызвал так много дыма, что он растянулся на сотни километров. Сейчас он достиг территории Ставрополя.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе после ударов беспилотников возник масштабный экологический кризис. Местные жители жалуются на "нефтяной дождь", токсичный смог и черные пятна на улицах и в лужах.

