'Стало тяжелее, чем месяц назад': оккупанты стали чаще применять тяжелую технику на Волчанском направлении, – военный

Оккупационная армия РФ на Волчанском направлении продолжает предпринимать усилия, чтобы прорвать украинскую оборону. В последнее время враг привлекает гораздо больше тяжелой техники и личного состава.

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Также противник проводит активное разминирование территории для дальнейшего продвижения. Об этом в эфире телеканала "Мы – Украина" рассказал пресс-офицер бригады "Форпост" на псевдо "Чернило".

По словам военнослужащего, недавно россияне проведи ротацию на Волчанском направлении, поэтому имеют возможность привлекать гораздо больше тяжелой техники и личного состав в ходе штурмовых действий. Как следствие, противник стал чаще двигаться в сторону украинских оборонительных позиций.

Кроме усиления давления, россияне активно занимаются разминированием на Волчанском направлении. Украинский защитник отметил, что на одном из разминированных участков россияне применили на прошлой неделе "Солнцепек".

"Если говорить о разминировании, то да, один из тех самых штурмов, который был на прошлой неделе, где применялся "Солнцепек" и несколько МТЛБ, предварительно они готовились, именно по разминированию. Это сбросы по заминированному участку, очень много сбросов. На том участке пытались снова делать, но они продолжали снова, но просто взрывались. сбросы, и тот участок срывался и срывался, видно, что они его разминировали", – объяснил военнослужащий.

Напомним, в последние недели страна-террорист Россия интенсивно обстреливала приграничные населенные пункты в Сумской области. Враг придерживается привычной для себя практики, ровняя дома с землей. После этого РФ может начать более масштабное наступление вглубь территории Украины.

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