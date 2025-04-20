Россия готовит основу для наступления на одну из областей Украины – The Times

В последние недели страна-террорист Россия интенсивно обстреливала приграничные населенные пункты в Сумской области. Враг придерживается привычной для себя практики, сравнивая дома с землей.

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После этого РФ может начать более масштабное наступление вглубь территории Украины. Об этом говорится в материале The Times.

Недавно путинской армии удалось вернуть под свой контроль большую часть Курской области. Очевидно, что агрессор не намерен останавливаться и попытается использовать наступательный темп уже в Сумской области.

Россияне проводили постоянные бомбардировки приграничных сел, заставив тысячи людей бежать или эвакуироваться в город Сумы. Местные жители рассказывают, что в селах вблизи границы постоянно кружили беспилотники, выискивая признаки жизни, на которые можно было бы сбросить авиабомбу.

Научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Ник Рейнольдс сказал, что одна из причин, по которой Россия может предпринимать такие усилия по уничтожению населенных пунктов вдоль границы, заключается в том, чтобы подготовить почву для наступательных действий. Если там нет зданий, то оборона этих территорий становится более сложной.

Несмотря на заявлени Кремля о якобы стремлении к миру, оккупанты продолжают наступать на нескольких участках фронтах. Однако главной целью врага в ближайшее время может стать именно Сумскую область. По предварительным данным, в ходе наступательной операции на регион Москва может применить более 67 тыс. человек, включая 155 и 810 бригады морской пехоты, недавно передислоцированные с восточного и южного направлений.

Напомним, после объявленного российским диктатором Путиным перемирия оккупанты совершили сотни обстрелов. Вопреки словам военного преступника захватчики применяют артиллерию и дроны. В свою очередь украинские воины отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что РФ продолжает делать вид, что якобы открыта для переговоров по прекращению огня в Украине, однако последние заявления Москвы свидетельствуют об обратном. По оценке аналитиков, Кремль не заинтересован ни в каких соглашениях, которые не учтут все его ультимативные требования к Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Владимир Путин объявил так называемое "пасхальное перемирие" внезапно и в одностороннем порядке. Такое решение главаря Кремля лишь подтверждает цинизм Москвы и доказывает нежелание агрессора способствовать установлению справедливого и продолжительного мира.

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