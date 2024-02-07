'Станьте перед зеркалом': представитель Украины в ООН подсказал россиянам, где искать виновных в обстреле Лисичанска

Украинская делегация в Организации объединенных наций посоветовала представителю России стать перед зеркалом, если он хочет привлечь кого-либо к ответственности за кровопролитие в Украине. Ему не нужно просить о заседании Совета Безопасности.

Об этом заявил советник Постоянного представительства Украины при ООН Сергей Дворник на заседании Совета Безопасности ООН, которое созвала Москва для обсуждения обстрела Лисичанска 3 февраля.

По его словам, если представитель Путина Василий Небензя хочет рассказать об ответственности за кровопролитие, ему не нужно просить заседания Совета Безопасности. Он может сделать это перед зеркалом – будь то в своей резиденции или в российском представительстве.

"Конечно, гораздо лучше было бы позвонить Путину, но это требовало бы храбрости и жестких моральных принципов", - добавил Дворник.

По его словам, российские дипломаты никогда не посмеют напомнить Путину о том, что он лично решил начать войну против Украины и именно он может закончить ее, выведя свои войска с украинской территории.

Небензя же в своей речи прибег к привычным пропагандистским штампам о "бандеровской хунте", при этом обвинив Украину, Соединенные Штаты, Британию, Францию и другие страны в гибели гражданских лиц.

В свою очередь, делегации этих стран напомнили ему, что лишь Россия несет ответственность за гибель людей из-за начавшейся войны.

Как сообщал OBOZ.UA, с прошлой недели в Украине фиксируется эскалация насилия со стороны военных РФ. За неделю были обстреляны многочисленные населенные пункты, в результате российских ударов погибли по меньшей мере 12 мирных жителей и еще 60 получили ранения. Среди убитых есть младенец.

Об этом российской делегации в ООН напомнила заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло. Заседание Совбеза ООН было созвано Москвой по поводу удара по оккупированному Лисичанску, в результате чего был ликвидирован оккупационный руководитель "МЧС ЛНР", коллаборант Алексей Потелещенко. Также погибли депутаты ЛНР Артем Тростянский и Иван Жушма.

Между тем, в феврале Совет Безопасности ООН соберется по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Однако конкретную дату заседания Совбеза пока уточняют.

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