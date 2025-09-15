Starlink 'лег' вдоль линии фронта в Украине: перебои фиксируются во всем мире

На фронте снова фиксируются проблемы со спутниковой связью Starlink. Интернета нет вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Об этом утром 15 сентября сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадяр").

Что известно

По словам Бровди, проблемы со спутниковым интернетом украинские воины на передовой наблюдают с самого утра понедельника.

"Снова лег Starlink вдоль всего фронта. 07:28 по киевскому времени", – написал командующий СБС ВСУ.

Впоследствии он обновил сообщение, уточнив, что по состоянию на 08:02 с передовой начали поступать сообщения о постепенном восстановлении работы Starlink.

"Повторился глобальный сбой на SpaceX", – отметил Бровди, напомнив о причинах предыдущего сбоя в работе созданной этой американской компанией системы спутниковой связи.

Согласно данным сервиса Downdetector, масштабный сбой в работе Starlink затронул не только Украину: о проблемах сообщают из разных частей мира. По состоянию на 8 часов утра об отсутствии связи заявили почти 50 тысяч пользователей.

Из Украины же поступило около 150 соответствующих сообщений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что предыдущий глобальный сбой в работе Starlink фиксировался в конце июля.

При этом не всегда перебои с его работой связаны исключительно с техническими причинами. Так, некоторое время назад издание Reuters рассказало, что создатель этой спутниковой системы, американский миллиардер Илон Маск выключил Starlink во время контрнаступления ВСУ на Херсонщине в 2022 году – что, учитывая значение этой спутниковой связи для украинской армии, имело безусловное влияние на ход боевых действий.

