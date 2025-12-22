Россия модернизировала FPV-дрон 'Молния', установив на него Starlink и камеру с трехосной стабилизацией: в чем цель врага

В России провели модернизацию самолетного FPV-дрона "Молния" для воздушной разведки, подключив к нему микрокомпьютер Raspberry Pi 5 и китайский Mini PC F8. Новая версия "Молния-2Р" получила камеру SIYI ZR10 с десятикратным оптическим зумом и Starlink для передачи данных.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки. Речь идет об интерактивной схеме, составляющих и электронных компонентах.

Что известно

Теперь новый российский дрон "Молния-2Р" предназначен для ведения воздушной разведки. Как отметили в ГУР, для этого на дрон установили микрокомпьютер Raspberry Pi 5 и китайский Mini PC F8, который указали как российскую разработку с установленной лицензионной ОС Windows 11.

Также в ГУР добавляют, что кроме курсовой FPV-камеры, дрон получил дополнительную китайскую камеру SIYI ZR10 с десятикратным оптическим зумом и трехосной стабилизацией, что существенно расширяет возможности наблюдения и корректировки. Для передачи видеосигнала с обеих камер, телеметрии и команд управления на борту "Молнии-2Р" был установлен спутниковый терминал Starlink.

Предыдущие модернизации беспилотников РФ

Напомним, ранее Россия адаптировала старую советскую авиаракету "воздух-воздух" Р-60 для установки на беспилотники Shahed-136 с целью противодействия украинским вертолетам и самолетам, которые вылетают на перехват.

Кроме того, в разведведомстве раскрыли составляющие дрона Shahed-238, который в России выпускается под названием "Герань-3".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия создала дополнительную модификацию дрона Shahed с двойной боевой частью. Такие БПЛА уже применялись противником для обстрелов Украины.

