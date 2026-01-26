Внутри всё разваливается, кругом идиоты, а многозадачный Шмыгаль – не резиновый.

Российские войска ползут вперёд по своим же трупам, уничтожая всё живое.

Темень. Холод. Бесконечная война.

Остаётся только удариться головой в обледенелую батарею.

Однако.

2. Неожиданно вспомним, как строятся секты.

Обязательный этап заманивания человека в секту – это закольцовывание его контактов, источников информации и активности (действий) внутри секты.

Это происходит не резко, постепенно. Человек начинает потреблять информацию из контролируемого потока, общаться с людьми, подкрепляющими эту информацию, проводить свой досуг, работу и т.д. с этими же людьми. И оказывается в колее.

Потом этот круг сужается до нужного размера. Сознание и рутина подчинены, вырваться самостоятельно практически невозможно, ибо не на что опереться. Нет ни малейшей отдушины вне этого контура, все под контролем. Воля подавляется.

Так вот. Россияне без остановки раскручивают подобную воронку, которая должна засосать как можно больше людей в нисходящую спираль безысходности. Фон безысходности поддерживается постоянно, а в нужные моменты происходит ускоренное закольцовывание и фокусировка.

Случается что-то плохое – усиливается вой, чтобы сознание побежало по кругу, бесконечно подкрепляя самые чудовищные ожидания.

Это делается не на пустом месте. Всегда в основе – реальные проблемы, о которых мы знаем и с которыми сталкиваемся каждый день. Но фокусировка осуществляется так, что вместо поиска решений и различения плюсов/минусов/вариантов, нависает тяжелое ощущение безысходности…

3. Опытные люди подсказали, что нарастающие удары по системам жизнеобеспечения городов, в ряду прочих, решают прикладную ментальную задачу.

Они бьют по базовому уровню в пирамиде потребностей человека. Чтобы перевести реакции как можно большего числа людей на физиологический уровень, по максимуму отключив социальные надстройки.

А уже на физиологическом уровне запустить программу выживания, только не совместного – а за счёт других. За счёт более слабых, менее напористых и морально неготовых к такой форме взаимодействия.

Представьте на секунду, что у россиян получилось бы переключить 5 городов – Киев, Харьков, Днепр, Запорожье и Одессу – в режим коллективного озверения. Чем бы всё закончилось и насколько быстро?

Но нет.

4. Ошибка россиян, которую они воспроизводят с 2022 г. – недооценка свойств и прочности социальной ткани в Украине.

Украинцы обладают колоссальным опытом горизонтальной кооперации, в которой участвуют не только близкие (семья) и члены ближнего круга, но и люди с немалой дистанцией.

Украинцы по-прежнему склоны к немотивированному доверию. Быть скотиной продолжает оставаться постыдным.

Поэтому, при всём очевидном ужасе, который нас окружает, Украина до сих пор не обрушилась. Что наверняка вызывает смятение у врага.

Да, запас прочности тает. Эластичность и прочность ткани потихоньку сыпятся. Но планы Кремля остаются нереализованными. Враг сам начинает ощущать боль от продолжения войны.

Ситуация объективно очень тяжёлая, по итогам месяца постараюсь разобрать. Но понимание тактики врага – это шанс выстроить оборону.

Несмотря на все проблемы, стараться не звереть. Не замыкаться. Не стесняться искать помощь. Посильно помогать. Мы за счёт этого не упали.

Не терять связь с реальностью, не сваливаться в иллюзию, но и не сжимать сознание до узенькой колеи. Сохранять форточки для выхода из ушатывающей рутины. Давать мозгам возможность остановиться и передохнуть. Что помогает из доступного? То и применяйте.

Сохраняйте контакт с людьми, которые могут встряхнуть.

Россия воюет с тем, чего не понимает, хотя думала иначе. Они сильно удивлены.

А мы рано или поздно себя пере-оценим.