Такое случается редко: Игнат заявил о 100% сбитии российских крылатых ракет. Видео

В ночь на 14 марта российские оккупанты атаковали Украину десятками ракет и сотнями дронов. Силы ПВО обезвредили 58 ракет из почти 70 и более 400 БпЛА врага.

При этом украинские воины сбили все крылатые ракеты РФ, это удается крайне редко. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Украинская ПВО во время массированной атаки 14 марта сбила 100% крылатых ракет РФ

По словам начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил, во время ночной атаки только крылатых ракет типа "Калибр" и Х-101 враг запустил по Украине 49. Все они были сбиты украинскими воинами.

"Мы имеем 100% сбития сегодня крылатых ракет. Это действительно редко случается, когда 100% ракет – таких как Х-101 или же "Калибр" – удается перехватить", – сказал Игнат.

Он добавил, что такой результат сегодня является заслугой прежде всего украинских пилотов.

"Отмечает командующий Воздушных сил прежде всего работу летчиков F-16 и других, которые большую часть крылатых ракет этого дня сбили. Также зенитчики 96-й Киевской зенитно-ракетной бригады поработали неплохо именно в сбивании ракет", – отметил Игнат.

Представитель Воздушных сил добавил, что в противодействии ударным БпЛА врага есть "очень-очень неплохие результаты" у экипажей дронов-перехватчиков.

"Значительную часть БпЛА удалось перехватить именно этим инновационным вооружением... Не будем уточнять сколько, но они отработали неплохо", – сказал Игнат.

Он отметил работу вертолетов армейской авиации. И добавил, что подразделения мобильных огневых групп также имеют "десятки сбитий".

Как отработала украинская ПВО этой ночью

Утром 14 марта в Воздушных силах заявили о сбитии 460 из 498 средств воздушного нападения, использованных Россией в ходе массированной комбинированной атаки.

В частности, обезвредить удалось 58 ракет различных типов, в частности:

одну из двух противокорабельных ракет "Циркон";

семь из 13 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;

все 25 крылатых ракет "Калибр";

все 24 крылатые ракеты Х-101;

одну из четырех управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Кроме того, не достигли целей по меньшей мере 402 из 430 вражеских БпЛА различных типов.

Основным направлением удара стала Киевщина, в частности, объекты критической инфраструктуры региона.

Зафиксировано попадание 6 ракет и 28 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 7 локациях.

На момент публикации сводки информация о четырех вражеских ракет еще уточнялась, кроме того, в воздушном пространстве Украины еще оставались несколько вражеских БпЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью РФ атаковала Киев и пригород баллистикой. В пристоличной области под вражескими ударами находились как минимум четыре района.

По состоянию на 8 часов утра было известно о четырех погибших. По меньшей мере 15 жителей области пострадали от вражеского обстрела. Трое из них находятся в тяжелом состоянии

Повреждены более 30 объектов.

В Вышгородском районе повреждена многоэтажка и складские помещения.

В Броварском районе — два частных дома, общежитие, нежилые, офисные и производственные здания, помещения ресторана, гаражный кооператив. Повреждены также автомобили.

В Обуховском районе повреждены две школы и детский сад, три частных жилых дома, многоэтажка, нежилые и производственные помещения.

В Бучанском районе поврежден частный дом.

