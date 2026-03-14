Россия устроила массированную комбинированную атаку на Украину: силы ПВО обезвредили 58 ракет и 402 вражеских БпЛА

В ночь на 14 марта Россия устроила массированную комбинированную воздушную атаку на Украину: враг применил 498 средств воздушного нападения: почти 70 ракет различных типов и 430 беспилотников. Силы ПВО обезвредили 460 целей, в том числе 58 ракет и 402 беспилотники различных типов.

Видео дня

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 14 марта Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет наземного и морского базирования.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 498 средств воздушного нападения:

2 противокорабельные ракеты "Циркон" (запускали с временно оккупированного Крыма);

(запускали с временно оккупированного Крыма); 13 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (районы пуска – Брянская область РФ;

(районы пуска – Брянская область РФ; 25 крылатых ракет "Калибр" (район пуска – акватории Черного и Каспийского морей);

(район пуска – акватории Черного и Каспийского морей); 24 крылатые ракеты Х-101 (район пуска – Вологодская область РФ);

(район пуска – Вологодская область РФ); 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (район пуска – Курская область РФ и оккупированная часть Донецкой области);

(район пуска – Курская область РФ и оккупированная часть Донецкой области); 430 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское, Чауда (оккупированный Крым), около 250 из них – "Шахеды".

Основное направление удара – Киевщина.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 460 целей – 58 ракет и 402 беспилотника различных типов:

1 противокорабельную ракету "Циркон";

7 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;

25 крылатых ракет "Калибр"; - 24 крылатые ракеты Х-101;

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

402 вражеских БпЛА различных типов.

Зафиксировано попадание 6 ракет и 28 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 7 локациях.

Информация о четырех вражеских ракетах уточняется.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – добавили в Воздушных силах.

Новость дополняется

Последствия атаки

На Киевщине под ударами РФ находились четыре района.

К 8 утра количество погибших на Киевщине возросло до четырех человек, пострадали по меньшей мере 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, рассказали в КОВА.

"Под ударом врага — обычные населенные пункты области: жилые дома, учебные заведения, предприятия и объекты критической инфраструктуры. Больше всего повреждений в Обуховском и Броварском районах. Сейчас уже есть информация об около 30 поврежденных объектах", – отметил начальник КОВА Николай Калашник.

На этот час было известно о таких последствиях атаки :

Обуховский район. Повреждено техническое помещение многоэтажного дома, возле дома загорелись автомобили. Повреждения получили две школы и детский сад, три частных жилых дома, нежилые и производственные помещения.

Повреждено Повреждения получили Броварской район . Повреждения получили два частных дома, общежитие, нежилые, офисные и производственные здания, помещение ресторана, гаражный кооператив , автомобили .

. Повреждения получили , . Бучанский район. В результате атаки возник пожар частного дома.

В результате атаки Вышгородский район. Горели складские помещения, поврежден многоквартирный жилой дом.

"Информация о разрушениях продолжает поступать. Количество пострадавших, к сожалению, растет. На всех местах событий работают спасатели, медики, полиция, коммунальные службы. Развертываются штабы помощи. Люди получают необходимую медицинскую и психологическую поддержку", – написал Калашник.

В Запорожском районе в результате вражеской атаки поврежден частный дом: там вспыхнул пожар.

По данным начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова, ранения получили четыре человека: женщина 35-ти лет, мужчина 40 лет, и двое детей – девушка и парень 16 и 11 лет соответственно.

На Днепропетровщине россияне более десяти раз атаковали четыре района беспилотниками и артиллерией.

На Синельниковщине под ударом были именно Синельниково, Николаевская и Богиновская громады. Загорелся частный дом и хозяйственная постройка.

На Криворожье россияне попали по Кривому Рогу, Зеленодольской и Карповской громадах. Изуродована инфраструктура.

В Пятихатках Каменского района загорелся дом. Еще 5 частных домов повреждены.

На Никопольщине пострадали райцентр, Покровская и Марганецкая громады.

"Никто не пострадал", – отметил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!