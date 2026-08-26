"Стеснили российский плацдарм": Трегубов рассказал об операции Сил обороны к северу от Купянска

Силы обороны Украины провели операцию к северу от Купянска. В результате боевых действий украинские военные сократили российский плацдарм в этом районе. Кроме того, это затруднило логистику оккупантов, которые пытаются вводить в Купянск небольшие пехотные группы.

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Об этом сообщает пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. Информацию обнародовал "Укринформ".

Трегубов прокомментировал последние данные из отчета американского Института изучения войны (ISW). В общем анализе речь шла о продвижении украинских сил в районе Западной и Дворичной.

"Да, это было. Когда именно была проведена операция, извините, уточнять не буду, есть нюансы оперативной безопасности", — сказал Трегубов.

Украинские военные освободили северную часть Западного и продвинулись на юго-запад от Дворичной. Оба населенных пункта расположены к северу от Купянска.

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Трегубов подтвердил факт проведения операции, однако не раскрыл её временные рамки и детали. Это связано с необходимостью соблюдения требований оперативной безопасности.

"Фактически был сжат российский плацдарм к северу от Купянска, что затруднило логистику их попыток вводить в город небольшие пехотные группы", — отметил пресс-секретарь.

Таким образом, украинские военные изменили ситуацию на отдельных участках фронта к северу от Купянска. Кроме того, они создали дополнительные трудности для российских сил в попытках поддерживать присутствие в городе путем проникновения небольших штурмовых групп.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины восстановили контроль над территорией вблизи села Западное в Купянском районе Харьковской области. По данным OSINT-аналитиков, украинские военные освободили 6,14 кв. км территории за пределами населенных пунктов.

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