Сто самолетов Rafale F4, SAMP-T, радары и не только: Зеленский раскрыл, поставки какой техники предусмотрены в соглашении с Францией

Украина и Франция договорились о новом этапе в оборонном сотрудничестве, подписав декларацию о намерениях. Документ позволяет Украине покупать французскую военную технику.

Соответствующее соглашение 17 ноября подписали президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил украинский лидер.

Что предусматривает соглашение

До 2035 года Украина сможет приобрести 100 французских боевых самолетов Rafale F4. По словам президента, опытные украинские пилоты смогут быстро освоить новые самолеты:

"Те пилоты, которые имеют практику уже на "Mirage", мы прекрасно это знаем, они не будут тратить год на обучение на будущих "Rafale", а будут очень быстро переходить".

Также в соглашении говорится о радарах для противовоздушной обороны, ракетах класса "воздух-воздух" и авиабомбах, а также 8 системах ПВО нового поколения SAMP-T, способных сбивать российскую баллистику.

"Это стратегическая договоренность, которая будет работать 10 лет, со следующего года. Мы понимаем все основы этой договоренности – политические, финансовые, промышленные. Это историческое соглашение. Очень ценно, что Франция делает такой шаг для достижения реальной гарантированной безопасности в Европе", – отметил Зеленский.

Кроме закупок оружия уже в этом году между оборонными отраслями Украины и Франции начнутся совместные проекты.

"Совместно будем производить дроны-перехватчики, работать над развитием критических технологий и компонентов, которые могут быть интегрированы в украинские беспилотники", – добавил Владимир Зеленский.

Предпосылки

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 17 ноября, прибыл с официальным визитом во Францию. Он встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Встречали президента Украины на авиабазе 107 в Виллакубле, в пригороде Парижа.

После торжеств по случаю визита Зеленского и переговоров с Макроном главыдвух государств подписали Декларацию о намерениях по сотрудничеству относительно приобретения Украиной оборонного оборудования.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Владимир Зеленский прибыл в Афины с официальным визитом. Главное внимание во время встреч с греческим руководством будет сосредоточено на новой энергетической сделке и вертикальном транспортном коридоре для сжиженного природного газа.

