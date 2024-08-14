Стоимость стартует от 60 млн долларов: Силы обороны уничтожили российскую РЛС 'Каста' в Запорожье

В Запорожской области военные контрразведчики СБУ и ВСУ уничтожили российскую РЛС дальнего обнаружения "Каста" вместе с машинами снабжения ракетами GMLRS с кассетной боевой частью. Эта станция была "глазами" российской ПВО, которая контролировала украинское воздушное пространство.

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Об этом сообщили в СБУ. В сети также обнародовали видео впечатления вражеской РЛС.

Стоимость этой РЛС дальнего обнаружения 39Н6 Каста-2Е2, в зависимости от комплектации, стартует от 60 млн долларов.

Поэтому неудивительно, что оккупанты оберегали его как зрачок глаза – прятали станцию в тылу, тщательно ее маскировали и часто передислоцировали.

Однако, как отметили в СБУ, военные контрразведчики из 13-го Главного управления Службы безопасности охотятся именно за такими редкими целями. Так что и на этот раз смогли выследить РЛС и навести на нее огонь на уничтожение.

Наведение осуществляли с БпЛА Shark. Поражение нанесли ракетами с обломочными боевыми частями.

Как видно из кадров, первым ударом РЛС выведен из строя. Следующей ракетой поражена дизель-электростанция.

В СБУ отметили, что сделать это помогли донаты украинцев, за которые был приобретен комплект техники для отслеживания вражеских РЛС.

"Ведь этот комплект техники для разведки и отслеживания вражеских РЛС (наземная станция к БПЛА, микроавтобус, ноутбуки, питание и связь) был приобретен Фондом „Вернись живым" на средства волонтерских взносов и передан подразделению СБУ, которое охотится за радарами", — сообщили в СБУ .

Всего с начала полномасштабной войны разные подразделения Службы безопасности поразили на линии фронта уже 166 средств российской ПВО и 446 радиоэлектронной борьбы, а также радиоэлектронной и радиотехнической разведки.

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