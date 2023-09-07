"Стоит ожидать": в Воздушных силах дали прогноз по российским атакам осенью

Российская террористическая армия скорее всего продолжит наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины в осенне-зимний период. Поэтому украинцам уже сейчас следует думать о своей энергетической безопасности.

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При этом оккупанты, вероятно, будут делать упор на ударные дроны-камикадзе типа Shahed. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, наше государство, в частности, военные и энергетики готовятся к осенне-зимнему периоду. С наступлением холодов враг может возобновить удары по критической инфраструктуре.

"Украина, наверное, готова к разным сценариям. У нас другого варианта нет: готовится Воздушным силам, готовится нашим энергетикам, другим специалистам. И людям думать о собственной безопасности, не только об опасности от ударов, но и об энергетической", – сказал Игнат.

Также в Воздушных силах отметили, что по прифронтовым населенным пунктам российские террористы могут бить ракетами Х-22 и С-300. При этом остальная территория Украины будет находится под угрозой из-за высокоточного и дальнобойного вооружения.

"Стоит ожидать, что враг не откажется от своих планов бить в осенне-зимний период по определенным объектам критической инфраструктуры. Возможно использование старых советских ракет Х-22, С-300 для нанесения ударов по прифронтовым территориям. А высокоточные и дальнобойные, которые ест у врага, возможно, также будут использоваться по нашему государству", – отметил Игнат.

Вместе с тем он считает, что оккупанты могут сделать упор на ударных БПЛА. Россияне уже наладили производство "Шахедов" на своей территории.

"Но все же, наверное, враг сосредоточит внимание на производстве БПЛА типа "Шахед", потому что есть у них уже возможности у себя собирать. Будут, наверное, наращивать производство и будет тут появляться больше "Шахедов", чтобы атаковать нашу критическую инфраструктуру. Такие сценарии стоит ожидать и искать средства противодействия", – подчеркнул Игнат.

Ранее сообщалось, что Россия лишь незначительно пополнила свои запасы высокоточных ракет за счет консервации летом и может начать более широкую кампанию ударов против критической инфраструктуры Украины уже осенью. Но, вероятно, имеющегося количества ракет в РФ недостаточно, чтобы осуществлять массированные атаки, как зимой 2022-2023 годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия сейчас имеет в своем арсенале по меньшей мере 585 ракет, которые стреляют на расстояние более полутысячи километров и которыми она чаще всего атакует разные регионы Украины. Здесь речь не идет о сверхзвуковых противокорабельных ракетах Х-22 воздушного базирования большой дальности.

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