Стойкость обороны армии Путина упадет, фронт посыплется: Жданов дал прогноз на окончание войны

Кульминация войны в Украине, которая ожидается в марте, может положить начало окончательному освобождению оккупированных территорий. Благодаря успешному контрнаступлению украинской армии стойкость российской обороны сильно ослабнет и фронт может полностью "посыпаться".

Видео дня

Окончания войны в первой половине текущего года не следует ожидать, но уже в ближайшие месяцы в ней произойдет перелом. Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил военный эксперт Олег Жданов.

"Вопрос войны вряд ли полностью закроется в первой половине этого года, но я думаю, что это все-таки будет кульминация войны. Потому что вторую такую массовую волну мобилизованных Путин вряд ли соберет, он даже не объявляет мобилизацию", – заметил эксперт.

В этом контексте Жданов напомнил, что объявление второй волны мобилизации в России ожидается с начала января, но "оно не звучит и не прозвучит". Причина состоит в том, что "вооруженного народа Путин боится больше, чем Вооруженных сил Украины, чем поражения на поле боя".

Он спрогнозировал, что после кульминации наступления армии врага последует этап контрнаступления Вооруженных сил Украины. "Оно может привести, и мы надеемся, что приведет к освобождению наших территорий", – подчеркнул Жданов.

"Я думаю, что у нас будет шанс освободить страну в полном объеме. Потому что после этой кульминации стойкость российской обороны будет очень слабой. Возможен вариант каскадного обвала обороны. Если дрогнет какое-то одно направление и мы пойдем в глубокое вклинение в оккупированные территории, то остальные направления могут просто посыпаться", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Путин готовит новые атаки на Украину. Он призвал страны Альянса существенно увеличить военную помощь нашей стране.