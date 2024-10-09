Столб дыма был виден издалека: появились спутниковые снимки горящей в Феодосии нефтебазы

В сети появились спутниковые снимки горящей во временно оккупированной Феодосии в Крыму нефтебазы. Огонь на объекте, пораженном Силами обороны Украины в ночь на 7 октября, продолжал бушевать 8 числа.

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К утру 9 октября оккупантам все еще не удалось погасить нефтебазу. О ситуации пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

Судя по спутниковым снимкам за 8 октября, на вторые сутки после удара нефтебаза продолжала гореть. В частности, горение спутники фиксировали по состоянию на 11:44.

Более того, не удалось оккупантам погасить пожар и к утру 9 октября: горение продолжают фиксировать спутники NASA.

"Ветер повернул в сторону моря. Длина шлейфа 54 км. Шлейф не густой, вероятно, горят бензин или керосин... Вчера наши источники сообщали именно о горении цистерны с керосином на нефтебазе в Феодосии", – пишет "Крымский ветер".

Напомним, утром 7 октября стало известно, что Силы обороны нанесли удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии. Он является самым крупным в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.

После атаки на объекте вспыхнул мощный пожар. Впоследствии там взорвался еще один резервуар.

Из Феодосии, по заявлению оккупационных властей города, были эвакуированы около тысячи человек.

Поражение нефтебазы совершили подразделения ракетных войск Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.