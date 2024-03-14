Столтенберг: Украина доказала, что РФ можно бить на поле, войска Путина потеряли 350 тысяч человек

В результате действий Вооруженных Сил Украины российская армия за более чем два года полномасштабного вторжения в Украину потеряла более 350 тысяч военных. По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, это свидетельствует о том, что российскую армию можно победить.

Такое число он озвучил 14 марта на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в штаб-квартире НАТО. По словам Столтенберга, за небольшие территориальные достижения, Россия платит очень высокую цену.

Генеральный секретарь подчеркнул, что своим мужеством и под искусным военным руководством Украина показала, что российских военных можно побеждать.

"На море украинские атаки потопили или вывели из строя значительную часть Черноморского флота России. В воздухе Украина сбивает ключевые российские объекты, в том числе дорогие разведывательные самолеты", – отметил Столтенберг.

Впрочем, он отметил, что ситуация на фронте сложная, поскольку Украина остро нуждается в боеприпасах и задержки каждый день отражаются на поле боя.

"Опросы, проведенные в Альянсе, свидетельствуют, что две трети граждан по обе стороны Атлантики, а также большинство в Конгрессе США хотят, чтобы их страны продолжали поддерживать Украину. Поэтому сейчас необходимо перевести эту поддержку в голосование как можно быстрее", – подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Глава Альянса поблагодарил Польшу, которая с начала российской агрессии была среди стран, наиболее мощно поддержавших Украину, предоставила Киеву оружие и приняла у себя более миллиона беженцев.

Столтенберг отметил, что с момента вступления в НАТО 25 лет назад Польша стала ключевым союзником и поставщиком безопасности. Она построила одну из крупнейших армий в Альянсе, тратит на оборону около 4% ВВП, приобрела мощную зрую для обороны страны, включая самолеты F-35 и системы HIMARS. На территории Польши находятся более 10 тысяч военнослужащих из стран-союзниц. Летом в Польше будет создан городок противоракетной обороны США, после чего страна присоединится к противоракетному щиту НАТО.

"Открытые двери Альянса помогают распространять свободу и демократию в Европе. Мы будем продолжать усиливать НАТО. На саммите в Вашингтоне мы сделаем новые шаги для нашего укрепления НАТО и углубления партнерства по всему миру", - отметил генеральный секретарь Альянса.

В общей сложности, по данным Генштаба с начала полномасштабной войны, 750 суток назад, Силы обороны обезвредили 427 840 живой силы врага.

Количество потерь реактивных систем залпового огня, самолетов, вертолетов и кораблей/катеров армии РФ осталось прежним.

Как сообщал OBOZ.UA, спецподразделение ГУР "Кабул 9" уничтожило два грузовика и баги российских захватчиков на Запорожском направлении. Под огнем оказалась также стартовая позиция FPV-дронов окупантов, где находились вражеские операторы.

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