Стоял на защите родной земли с 2015 года: в Сумской области погиб младший сержант Алексей Игнатьев из Обухова. Фото

На фронте в Украине погиб 37-летний младший сержант Алексей Игнатьев с позывным "Моряк", присоединившийся к Силам обороны еще в 2015 году. Последний бой воин принял вблизи населенного пункта Юнаковка Сумской области, выполняя боевое задание.

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Военный был родом из города Обухов Киевской области. Его не стало 23 марта, передает сообщество "Подслушано Обухов" в Facebook.

Алексей Игнатьев служил в 27-м отдельном механизированном батальоне 67-й отдельной механизированной бригады.

Отмечается, что он был преданным воином, настоящим патриотом, мужественным и стойким защитником Украины. Боец прошел военный путь, начиная с Антитеррористической операции 2015 года, и с первых дней войны 2022 года стал на защиту родной земли.

"Гибель Алексея стала невосполнимой потерей для родных, близких, друзей и собратьев. Вся община глубоко скорбит и поддерживает семью Героя в это тяжелое время. Мы чтим память мужественного воина, чья отвага и самопожертвование останутся в сердцах многих", – говорится в сообщении.

У военного остались родители, сестры и невеста.

Прощание с воином состоится в субботу, 29 марта 2025, на центральной площади возле ОЦКиД. Чин захоронения пройдет на городском кладбище "Польок".

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкассах простились с украинским защитником Олегом Жуком. Считавшийся без вести пропавшим воин погиб в Луганской области.

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