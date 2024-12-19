Стоят перед историческим выбором: Блинкен сказал, какое фундаментальное решение должны принять украинцы в ближайшее время

Сейчас перед украинцами стоит очень важный выбор: продолжать борьбу против России либо вести переговоры о мире. Такое мнение высказал государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

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Он заявил, что администрация действующего главы США Джо Байдена сейчас помогает Украине получить как можно более сильную позицию. Об этом политик высказался в интервью MSNBC Morning.

"Украинцы должны принять фундаментальные решения о продолжении борьбы или переговоров и попытки довести это до прекращения огня", – сказал госсек США.

Но фундаментальный вопрос, по его словам, это то, готова ли Россия "сделать это добросовестно", то есть прекратить агрессию.

"Впрочем, если дойдет до этого [переговоров], мы хотим убедиться, что украинцы и администрация Трампа будут иметь лучшие позиции для заключения сильной сделки", – заверил он.

Блинкен сказал, что хочет быть уверенным, "что мы даем новой администрации и украинцам максимально возможную возможность играть в 2025 году".

Это означает укрепление позиций Сил обороны на поле боя, продолжение давления на РФ. Также нужно убедиться, что у Украины "есть деньги, есть боеприпасы и есть мобилизованная сила, чтобы продолжать".

"И Россия чувствует бремя всего этого давления, которое мы оказывали на десятки других стран за последние два с лишним года. Все, что Россия пытается сделать, занимает больше времени, стоит дороже и делается сложнее. И, конечно, ее потери на поле боя колоссальны. Путин продолжает бросать этих молодых людей в мясорубку собственного изготовления", – сказал Блинкен.

Как писал OBOZ.UA, 18 декабря Государственный департамент США объявил о введении повторных санкций против компаний, суден и лиц за участие в строительстве газопровода "Северный поток – 2". Они уже находятся под ограничениями по Закону о защите энергетической безопасности Европы (PEESA).

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