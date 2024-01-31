Страны ЕС договорились увеличить объемы подготовки ВСУ наполовину: Боррель рассказал подробности

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил, что страны-члены ЕС договорились увеличить количество военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые пройдут подготовку на их территории.

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Так, в Европе планируют подготовить еще около 20 тысяч наших бойцов. Об этом Боррель сказал в среду, 31 января, на пресс-конференции после неформальной встречи министров обороны стран ЕС.

Сейчас на территории Евросоюза уже прошли обучение почти 40 тысяч украинских солдат. Миссия по их подготовке почти завершена, сказал дипломат. Речь идет о EUMAM – миссии военной помощи Европейского Союза в поддержку Украины.

"Теперь мы договорились добавить в это число еще 20 тысяч солдат, таким образом в общей сложности подготовку пройдут 60 тыс. солдат", – отметил Боррель.

По его словам, этой цифру удастся достичь уже к концу лета этого года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генштабе ВСУ рассказали, как происходит отбор и обучение за границей. Соответствующее решение о направлении отдельного военнослужащего или подразделения принимает военный руководитель не ниже командира отдельной воинской части.

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