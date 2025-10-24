'Страшная тенденция': российская ракета попала в синагогу в Херсоне. Фото

Утром 24 октября российская оккупационная армия попала в синагогу, обстреливая Херсон. Ракета пробила крышу помещения, вызвала некоторые повреждения, однако не разорвалась.

В момент атаки внутри находились люди. Предварительно, они не пострадали. Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Реувен Асман на своей странице в Facebook.

Что известно о вражеском ударе

Религиозный лидер поделился фотографиями, сделанными после обстрела, и заявил о большом чуде, ведь взрыва не произошло – иначе разрушения были бы катастрофическими.

"Корпус ракеты повредил крышу и внутреннее убранство синагоги, в помещении в то время находились люди, но детонации не произошло, Слава Всевышнему, не произошло!" – написал главный раввин Украины.

Он напомнил о том, что 23 октября во время обстрела противником Киева также пострадало помещение синагоги.

"Я вижу страшную тенденцию и призываю евреев быть очень осторожными и не пренебрегать воздушной тревогой!" – обратился Моше Асман.

По данным Объединенной еврейской общины Украины, это не первое попадание в синагогу в Херсоне: 9 октября кластерная бомба разорвалась, разбросав десятки мелких взрывчатых элементов, а затем застряла в стене.

Последствия российского удара 9 октября 2025 года:

Как писал OBOZ.UA, войска Российской Федерации в ночь на 24 октября атаковали Херсон ударными дронами: враг попал по многоэтажке в Днепровском районе города, там вспыхнул пожар, пострадали два человека. Еще одного херсонца в этом же районе россияне атаковали с беспилотника рано утром.

