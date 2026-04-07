'Страшные атаки начались': жительница Никополя рассказала, как оккупанты охотятся дронами на транспорт в городе. Видео

Российские войска усилили атаки дронами по гражданскому транспорту в Никополе Днепропетровской области. Утром город снова оказался под ударом – FPV-дрон попал в городской автобус, есть погибшие и раненые.

Видео дня

Местные жители говорят, что подобные атаки стали ежедневными и люди боятся даже выходить из дома. Об этом они рассказали в комментарии "Радио Свобода".

Отметим, что российские силы утром атаковали FPV-дроном городской автобус в центре Никополя. В результате удара погибли три человека, еще 16 получили ранения.

Это не первый подобный случай – армия РФ регулярно наносит удары по городу, в частности используя дроны-камикадзе. Только за последние два дня в результате атак FPV-дронами уже были пострадавшие.

Что говорят местные жители

Жительница Никополя Люба рассказала, что буквально за 10 минут до атаки проезжала рядом с местом удара. По ее словам, подобные обстрелы транспорта в городе происходят регулярно, а автобусы, которые перевозят людей на работу, часто заполнены.

Она отмечает, что один удар может привести к большому количеству жертв, ведь транспорт обычно переполнен.

Женщина также отметила, что атаки по автомобилям и рынку происходят почти ежедневно. По ее словам, в городе постоянно фиксируют поражения транспорта, иногда повреждаются сразу несколько машин.

Жительница признается, что ситуация в Никополе стала критической. Люди не понимают, как безопасно передвигаться по городу и как вообще жить в таких условиях. Она подчеркивает, что атаки стали настолько частыми и опасными, что на улицах уже почти нет людей.

Напомним, 6 апреля, Никополь также оказался под ударами российской армии. В результате атаки есть пострадавшие, среди которых – 1,5-летний ребенок. Также повреждены аптека, многоквартирный дом и автомобили.

Как писал OBOZ.UA, в субботу днем, 4 апреля, российская оккупационная армия также атаковала Никополь. Вражеский удар пришелся на местный рынок. В результате обстрела погибли 5 человек, еще 25 человек получили ранения, среди них – несовершеннолетняя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!