'Стратегическая задача у них одна': Черник объяснил, на что делают ставку оккупанты в войне

Несмотря на то, что враг забуксовал на Покровском направлении, напряжение на восточном фронте не спадает, оккупанты давят на всех его участках. И о какой бы локации ни шла речь, и какая бы там ни была тактическая ситуация – у врага одна стратегическая задача – захватить всю Донетчину.

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Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Он прокомментировал ситуацию на Кураховском и Покровском направлениях.

По сообщениям Генштаба ВСУ, ситуация на Кураховском направлении остается достаточно сложной, оккупанты там постоянно атакуют.

По оценкам эксперта, на этом направлении со стороны врага ничего не изменится вплоть до сезона дождей.

"У противника ничего не изменится, пока не закончится эта фаза боевых действий. У них есть приказ заходить на административные границы Донбасса, и они будут теснить. Нам нужно продержаться до сезона осадков. Тогда действительно применять тяжелую технику враг не сможет, и мы снова перейдем в огневое равновесие, в котором мы уже дважды были", – объяснил Черник.

Эксперт также оценил возможность врага выйти к реке Оскол вблизи Купянска и ее форсированию. По его словам, для захватчиков важно не выйти в Оскол, а именно перейти реку

"Если враг выйдет в Оскол, это не будет какой-то нашей оперативной потерей. Но если он сможет форсировать Оскол и продвинуться дальше хотя бы на 10 километров, это будет серьезный вызов", - отметил Черник.

При этом он отметил, что пока нет большой оперативной угрозы Осколу. Эксперт объяснил, что на самом деле форсировать реку очень тяжело, и враг вряд ли сможет перейти эту широкую реку с быстрым течением.

"Осколы - довольно широкая и быстротечная река. Дождемся осадков - она поднимется еще выше. Противник с проблемами форсирует маленькие реки. Вспомним Бахмут - там даже не река, а канал, но сколько времени они его штурмовали. Это же касается и Временного Яра. Там вода практически стоячая", – объяснил Черник.

"Как с такими силами и средствами, которые у них есть, им форсировать большую реку? Я не считаю, что на этом направлении есть какая-то большая оперативная угроза", - добавил полковник.

Эксперт также прокомментировал ситуацию в Покровском направлении. Он отметил, что там враг серьезно забуксовал и этому обязаны операции украинских сил в Курской области.

"Курская операция дала результат, потому что им пришлось снимать силы и средства именно по этому направлению", – пояснил Черник.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на все попытки захватчиков, они, по его мнению, не смогут оккупировать всю Донецкую область.

"Давайте окончательно расставим акценты относительно Донетчины. Неважно, какую именно локацию мы обсуждаем и какая там тактическая ситуация. Стратегическая задача у россиян одна: вся Донетчина. Смогут ли выполнить? Думаю, что нет", – считает Петр Черник.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба, враг не сбавляет темп атак под Покровском и на Кураховском направлении. Однако украинские защитники срывают выполнение оккупантами планов наступления.

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